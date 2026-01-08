我是廣告 請繼續往下閱讀

羽絨外套沒買UNIQLO、北臉！眾試過這牌回不去：愛穿10年、不怕寒流

▲Discovery Expedition主打戶外運動服飾和用具，結合高科技保暖材質與時尚潮流設計而聞名。（圖／Discovery Expedition台灣官網）

「Discovery整個材質、厚度、質感、做工都很高級」

「去過歐洲2度、北海道、今年年初首爾寒流零下十幾度，真的不後悔，它是保命用」

孔劉、邊佑錫代言！Discovery羽絨衣保暖修身又時尚

▲韓國服飾品牌「Discovery Expedition（探索者）」，過去曾由孔劉、金高銀到邊佑錫、高允貞等多位明星代言。（圖／Discovery Expedition韓國、台灣臉書）

其剪裁多樣，有修身短版、長版、半寬鬆等不同版型，機能性也十分強，採用鵝絨填充，具有高蓬鬆度，不只防風、防水，保暖效果也極佳

▲Discovery Expedition羽絨外套出色，採用鵝絨填充，具有高蓬鬆度，不只防風、防水，保暖效果也極佳。（圖／Discovery Expedition韓國、台灣臉書）

Discovery羽絨外套台灣買得到！官網售價一次看

分別是台北SOGO大巨蛋店、台北新光A11館店和台中新光門市，也有台灣官方網站可以線上訂購。

▲Discovery Expedition羽絨外套單價偏高，以台灣官網售價來看，單件最便宜也要4890元，再高一階幾乎都突破8000元。（圖／Discovery Expedition台灣官網）

以台灣官網售價來看，單件羽絨外套價格最便宜也要4890元，再高一階幾乎都突破8000元，連帽羽絨外套、長版羽絨外套定價更貴，每件都突破萬元