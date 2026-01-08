近日受強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫驟降，許多人陸續穿上羽絨外套、發熱衣等衣物取暖。但說到羽絨外套，多數人都會聯想日系時尚品牌UNIQLO、GU，或是知名機能服裝品牌The North Face（簡稱北臉）等。但過去就有民眾推薦「Discovery Expedition（探索者）」旗下羽絨外套商品，不只保暖又時尚，質感水準皆高，一件就能穿10年，該品牌過去因由孔劉、邊佑錫等韓星代言聲名大噪，在韓國台灣都十分受歡迎。
羽絨外套沒買UNIQLO、北臉！眾試過這牌回不去：愛穿10年、不怕寒流
有網友過去在Threads推薦，表示曾經在氣溫驟降的夜晚騎車外出，穿上Discovery推出的輕羽絨外套，稱讚完全不會感到寒冷，且十分防風，雖然一件價格不便宜，卻讓他覺得超值得，「好的羽絨外套可以穿10年以上，超好看！細節也都做的很有質感」。
貼文曝光後，隨即引來眾多粉絲力挺，「Discovery品質真的很好，真的值得購買的品牌」、「Discovery整個材質、厚度、質感、做工都很高級」、「Discovery很暖，布料紮實，建議買長版」、「去過歐洲2度、北海道、今年年初首爾寒流零下十幾度，真的不後悔，它是保命用」。
孔劉、邊佑錫代言！Discovery羽絨衣保暖修身又時尚
據了解，韓國服飾品牌「Discovery Expedition（探索者）」創立於2012年，是韓國相當知名的戶外機能服飾品牌，在韓國擁有過百間分店，過去曾由孔劉、金高銀到邊佑錫、高允貞等多位明星代言，去年年檀健次也加入陣容，讓品牌知名度更上一層樓。
Discovery Expedition主打戶外運動服飾和用具，結合高科技保暖材質與時尚潮流設計而聞名，造型上由韓國設計師操刀，版型針對亞洲人身形剪裁，穿起來修身顯瘦。品牌服飾眾多，從上衣、褲子到運動鞋、手套等皆有販售，其中機能外套類別不只推出GORE-TEX防水外套，還根據不同類型分成防風、涼感或生活防水等特殊款式。
但Discovery Expedition最出色的還是羽絨外套系列，在韓國和台灣都非常受消費者歡迎，其剪裁多樣，有修身短版、長版、半寬鬆等不同版型，機能性也十分強，採用鵝絨填充，具有高蓬鬆度，不只防風、防水，保暖效果也極佳，被認為是輕暖多功能且具設計感的冬季服飾。
Discovery羽絨外套台灣買得到！官網售價一次看
值得一提的是，Discovery Expedition不需飛韓國就能買到，目前在台灣也有設立3間門市，分別是台北SOGO大巨蛋店、台北新光A11館店和台中新光門市，也有台灣官方網站可以線上訂購。品牌在去年11月還邀請過實力派女星謝欣穎出席站台，吸引現場眾多目光。
不過實際查詢價位，Discovery Expedition比起UNIQLO、GU等平價品牌來說偏高價，以台灣官網售價來看，單件羽絨外套價格最便宜也要4890元，再高一階幾乎都突破8000元，連帽羽絨外套、長版羽絨外套定價更貴，每件都突破萬元，但不少人認為其版型修身、保暖效果強，買一件就能穿好幾年。
資料來源：Discovery Expedition台灣官網、Discovery Expedition韓國臉書
