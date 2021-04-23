618萬起，換裝全新平台與動力單元，新英倫經典Morgan Plus Six在台亮相！

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英國Morgan-Motor Company是創立自1909年的古典手工車廠，至今已超過110年歷史，以百分之百純手工客製化純手工打造汽車聞名於世，是全界最友善地球的汽車製造商之一，Morgan百年來都由家族經營，是集團式車廠運作下的異數，現純僅有的純英國獨資車廠也是其最特別之處。Morgan旗下車款都是長車頭、短車尾、外擴輪拱的復古造型，樂趣十足的駕馭性格也在車壇獨樹一格。
毫無疑問，Morgan Plus Six是有史以來整體性能最強的Morgan車系。全新平台和傲視同級對手的動力總成技術是Morgan的當家指標車款，在維持經典絕美的Morgan風格外觀之下，全車所有零組件都經過升級改良或重新設計。
全新打造CX-Generation跨世代平台
Plus Six在承襲經典絕美外觀下，重新詮釋先進技術和工程定義，而其中最引人注目的即是Plus Six所採用、Morgan獨立打造的全新CX世代鋁製黏合平台。專為Morgan高性能車系所開發設計的CX-Generation平台的不但極為輕盈，為車輛的油耗、廢氣排放帶來莫大助益，全新平台的抗扭曲剛性也比以往Morgan所使用的鋁合金平台提高100%，倍增的車體剛性更可大幅提升車輛的動力性能與操控動態表現。
輕巧的操駕特性是任何英國跑車不可或缺的特色，CX-Generation平台在不增加額外重量的前提下為Plus Six帶來全面性的效益提升，整具車體平台的重量僅不到100公斤，並且維持了與上一代鋁製平台相同的軸距。事實上由Morgan獨立開發設計的CX-Generation平台不但剛性是以往鋁製平台的兩倍，並且結構橫向加寬20公分，這讓Plus Six的車廂空間比以往更為寬闊，重量僅97公斤的CX-Generation全鋁合金黏合的輕量化平台無疑是空車重量僅1075公斤的一大主因，也同樣遵循Morgan造車傳統，在車體平台的後半截車廂位置採用英國種植的白蠟木框架支撐，這是Morgan承襲古典奢華的浪漫情懷延續。
CX-Generation平台為Morgan帶來了嶄新的生產製造流程，並大幅提升車輛整體性能與功能性，讓全車數百項設計變更和進化成為可能，全新技術運用在嶄新的Plus Six不但維持了Morgan造車傳統，全車的材質、裝配技術、車體表面處理、絕美的細節以及應用在每個組件的工藝都能全面提升，Plus Six可說是完全重新定位了Morgan的旗艦產品，同時將Morgan品牌本身的地位提升到新高境界。
搭載最新BMW TwinPower Turbo動力單元
Morgan-Motor與BMW已有超過20年長遠且成功的合作關係，最新的Plus Six搭載最新一代BMW TwinPower Turbo3.0升直列6缸渦輪引擎，可輸出335hp最大馬力、500Nm最大扭力，搭配ZF 8速手自排變速箱，讓Plus Six自靜止加速到100km/h僅需4.2秒，極速高達267km/h。
來自BMW最新的動力總成技術不僅能提供Plus Six更加令人振奮的至高性能，並且在油耗和廢氣排放環保方面也有絕佳成效，每公里僅180公克的二氧化碳排放量以及每行駛100公里平均油耗僅8.2公升（12.2L/km）成為同級車中最省油的車款之一。
完全客製化外觀內裝配備與一切細節
Plus Six採用新款輪圈設計，擁有更為深凹的輪輻，輪圈孔洞以及輪圈中央拱起的半球型設計承襲早期Morgan古典跑車風格，而車輪以及前後輪拱佔整個車側線條的比例、輪輻處理和各項細節都散發出經典融合現代科技的視覺呈現，讓人一眼即知這是一部令人過目難忘的Morgan。
Plus Six全面重新設計能令駕駛者更加專注於操駕的精緻駕駛艙，重新設計的內飾能提供比以前任何Morgan都更高的個性化風格，同時巧妙地融合新世代操作介面。顯示屏幕整齊地安排在駕駛者的視野內，各項操作極為就手。就像其他Morgan汽車的傳統，消費者可以根據自己喜歡的風格對Plus Six進行客製化打造，精雕細琢的內裝在Plus Six身上可提供比以往Morgan車款更多的選項，包括24種標準車體塗裝顏色、18種皮革以及29種縫線搭配，更有無限的客製化車色可為車主量身打造，更多樣化的內裝木紋飾板與顏色組合能巧妙地嵌入中控儀錶中，門板內的氣氛燈、中控鎖以及隱藏式揚聲器也都是全新設計。
全新設計的輕量化材質可拆式硬頂列為加價選配項目，設計靈感取自於1960年代的「road racers」，這套硬頂可將手工敞篷跑車Plus Six變身為雙門跑車，為車主在長途旅行時提供更多的功能性和舒適性。
Morgan Plus Six是一台純正英國手工打造、兼具英倫古典浪漫情懷、能讓人一試上癮的卓越動力與操控表現、真正能為駕駛者帶來極上樂趣的英國手工敞篷跑車，即使擺著靜靜欣賞都讓人心曠神怡。
手工逐輛客製化打造的Plus Six年產量僅約300輛，由Morgan總代理三一國際正式引進的Morgan Plus Six空車基本售價為新台幣6,180,000元起，台灣預計每年接單引進10輛。
技術規格
引擎：BMW B58 TwinPower Turbo 3.0升直列六缸
變速箱：ZF 8速手自排動變速箱（具有Sport/Sport+/手動模式）
最大馬力：335hp（250kW）@ 6,500rpm
最大扭力：500Nm
0-100kmh加速耗時：4.2秒
最高時速：267km/h
平均油耗：8.2公升/公里
二氧化碳排放量：180公克/公里
淨重：1075kg
長度：3890mm
寬度：1756mm
高度：1220mm
Morgan Plus Six官方介紹網站與客製化連結：
https://www.morgan-motor.com/plus-six/
Morgan Plus Six官方形象影片連結：