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安南醫院新陳代謝科主任沈振榮醫師表示，運動很重要，但想要靠運動減重很難，因為再怎麼運動也只能影響10%體重量，所以想要較快瘦就要管好基礎代謝，換句話說，也就是吃得恰如其當，如此才是減重根本有效之道。
9成熱量消秏 來自於基礎代謝
沈振榮說，曾有減重專家指出「會肥是因為沒有控制好代謝！」。一個人在完全靜止狀態下，如坐辦公室辦公或躺臥床上，身體所需要維持心跳、呼吸基本運作而需要消耗的卡路里就稱為基礎代謝，而人體9成熱量消秏都來自於基礎代謝，只有1成是日常生活中走路、吃飯、上廁所及運動所消耗掉，因此，若吃肚子裡的食物熱量超過基礎代謝，不變胖是不可能的。
節制飲食 需要超強意志力跟自律
台灣肥胖率已是亞洲第一，但反觀日本、韓國及香港肥胖的人就比台灣少，沈振榮強調，這是因為台灣美食俯拾即是，電視和網路部落客美食料理介紹文比比皆是，身處在美食台灣的大家，要節制飲食不胖真的需要超強意志力跟自律；民以食為天，不是不能吃，只是要怎麼正確吃。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 少吃多動還是瘦不下來 專家點出熱量消秏關鍵
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