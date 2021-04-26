我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然對於要不要打造寶寶頭型的話題，有些爸媽支持、有些爸媽認為順其自然發展就好，但其實頭型也可能代表寶寶大腦不健康的警訊。奇美醫院神經外科主治醫師嚴世島說，正常的寶寶頭型是圓弧形的，而且左右對稱，如果歪一邊或是不對稱，可能要懷疑顱骨骨縫早閉症或是斜頸症等疾病。
正常的頭型應該會符合下列幾個原則：
- 後腦勺是圓弧狀
- 整顆頭呈現橢圓形
- 額頭跟眼眶在眼球前面，兩眼不外凸
- 額頭平坦不尖
造成頭型不對稱的幾個原因
嚴世島表示，造成新生兒頭型不對稱的狀況，通常是因為「姿勢性頭型畸形」，尤其特別容易發生在新生兒剛出生的前幾個月。因為新生兒的頭殼很薄、也有彈性，加上頭骨的部分還有很多顱縫（顱骨縫隙），方便經過產道的時候可以擠壓生出，所以只要維持同一個姿勢太久，頭骨就會被壓成那個頭型。
以前都是用趴睡來解決這個問題，不過容易造成新生兒窒息死亡，1994 年開始，美國小兒學會就提倡嬰幼兒應該要仰躺睡，可以降低 10 倍的趴睡窒息率，但反過來會造成姿勢性頭型畸形。
- 長時間同一姿勢仰睡
- 顱骨骨縫早閉症
- 斜頸症
- 其他神經肌肉問題
是指一條或多條的顱縫過早閉合，因為嬰幼兒的腦部在發育時會平均長大，把頭骨撐大，如果頭骨過早密合，無法被撐大，或是一部分的顱縫先密合，導致無法均勻撐大，就會造成頭型畸形，甚至會反過來壓迫到腦部的成長而造成發育問題。
斜頸症
因為頸部肌肉纖維化、僵硬，讓孩子無法自由轉動脖子，習慣性朝向不僵硬的一邊，所以對頭骨的塑形不太平衡，導致頭型不對稱。
嚴世島表示，有些爸媽會困惑，如果不是因為疾病引起的頭型問題，那還需要就醫嗎？但其實診斷與治療另一個目的是基於外觀上的考量，「如果不處理，小孩在成長過程中若面臨外觀上的異常，很可能造成日後心理上的影響。」
3 招打造好頭型
- 觀察寶寶的頭型
- 打造良好的睡眠環境
可以使用較硬的床墊，支撐寶寶的脖子、同時也讓寶寶自然的側躺（因為後腦勺在一開始還是圓的）大概是木板床放上兩條浴巾的厚度跟硬度；而 3~4 個小時就可以讓寶寶換邊躺，一次側右邊、一次側左邊，就可以達到一個平衡。
另外，也可以用嬰兒鈴來吸引寶寶注意，讓寶寶練習轉頭，訓練脖子力量。
- 難以改善，可以進行治療
文／盧映慈 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 寶寶想要睡出好頭型該怎麼做？醫師詳解 3 招打造理想頭型