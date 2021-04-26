▲ 星宇航空指定用車！福斯商旅 T6.1 Multivan 長軸版 243.8 萬尊榮上市

福斯商旅在國內市場共推出 T6.1 Multivan 四種車款規格：短軸版 7 人座包括：Comfortline、Highline、Highline 4MOTION，以及長軸版 8 人座。
長軸版獨立 8 人座椅設計 內裝質感再進化
全新 T6.1 Multivan 長軸版提供獨立 8 人座車型配置並採用 2-2-2-2 座椅設計，第二排座椅採獨立雙座設定，除具備前傾、滑移調整機能便利進出以外，也能輕鬆操作免拆卸直接 180 度旋轉，並與第三排變成四人對座艙；第三、四排皆為兩人座椅配置，椅背可完全向前摺疊，並設置前後滑移功能，在椅背完全收折後即可創造寬敞車室空間。
以寬敞車室大空間，對於星宇航空機組人員來說，有如豪華艙等一般的隱密又舒適；而貼心的獨立座椅設計，更可讓每位同仁放鬆享受自己的專屬時光，同時亦能結合車內多功能圓桌即時進行行前討論，全新 T6.1 Multivan 長軸版帶給星宇航空機組人員值勤往返時，一趟趟便利舒適且安全又尊榮的接駁旅程。
此外，T6.1 Multivan 長軸版車身加長 400mm，在內裝配置真皮座椅設計，以高質感用料營造豪華舒適座艙，讓每一趟旅程都輕鬆寫意。T6.1 Multivan 長軸版同步搭載新世代 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕，整合先進的手勢操作功能、連結智慧型手機，並結合兼具辨識度及實用性 10.25 吋的 Active Info Display 全邏輯數位化儀表板，以及設置 USB Type-C 插槽，便利車主快速充電，全面提升車用科技智慧科技新生活。
全新 T6.1 Multivan 另有 7 人座椅配置（短軸2-2-3），Multivan 車系不僅適合多代同堂的大家庭，更適合戶外休閒和頂級商務；同時，T6.1 Multivan 全車系搭載獨立操作的多功能圓桌，可在無段式滑軌上移動，也可輕鬆摺疊並收入獨立座椅之間，有效節省空間。
在安全配備上，T6.1 Multivan 全車系搭載全速域 ACC主動式車距調節巡航系統。同步整合 Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測）、Side Assist車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、PDC前後停車導引系統（聲音及儀表距離警示）、Rear Assist顯影式停車導引系街、Cross Wind Assist側風穩定輔助系統、MCB二次碰撞預煞系統等多項完整的智能駕駛輔助系統。不僅如此，於短軸 Highline 版以上車型及長軸版，更搭載 Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能），可輔助駕駛維持於車道內，提高駕駛與乘員安全，降低碰撞風險。同時配置提升夜間行車安全的 Light Assist 遠光燈輔助系統、輕鬆便利停車的 Park Assist 自動停車輔助系統（OPS360車側停車導引系統）。
除此之外，全車系更標配 MCB二次碰撞預煞系統、ABS防鎖死煞車系統，以及 ASR加速防滑控制系統、陡坡起步輔助裝置與疲勞駕駛警示系統等多項主被動安全配備。
在動力科技上，T6.1 Multivan 長軸版採用 2.0 升直列四汽缸 TDI 柴油雙渦輪增壓引擎，以 1,968cc 的排氣量可輸出 199hp/3,800~4000rpm 最大馬力，同時具備 45.9kgm 的強勁扭力，最大扭力峰值於起步低轉速的 1,400rpm 即可全數湧現，最大峰值扭力曲線持續輸出至 2,400 轉，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，提供綿密、平順且迅馳動力反應，在平均油耗上皆獲得 1 級能源效率肯定；T6.1 Multivan 長軸版以出色的高效動能表現不論是在都會穿梭駕駛還是在山路爬坡漫遊，都擁有豐沛動力和強勁扭力。
兼具安全沉穩與大器風範的頂級豪華行動辦公室
T6.1 Multivan全車系建議售價：
T6.1 Multivan Comfortline 建議售價：新台幣 225.8萬
T6.1 Multivan Highline 建議售價：新台幣 259.8萬
T6.1 Multivan Highline 4MOTION 建議售價：新台幣 279.8萬
T6.1 Multivan 長軸版 建議售價：新台幣 243.8萬