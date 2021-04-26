▲ 星宇航空指定用車！福斯商旅 T6.1 Multivan 長軸版 243.8 萬尊榮上市

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福斯商旅在國內市場共推出 T6.1 Multivan 四種車款規格：短軸版 7 人座包括：Comfortline、Highline、Highline 4MOTION，以及長軸版 8 人座。





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長軸版獨立 8 人座椅設計 內裝質感再進化





全新 T6.1 Multivan 長軸版提供獨立 8 人座車型配置並採用 2-2-2-2 座椅設計，第二排座椅採獨立雙座設定，除具備前傾、滑移調整機能便利進出以外，也能輕鬆操作免拆卸直接 180 度旋轉，並與第三排變成四人對座艙；第三、四排皆為兩人座椅配置，椅背可完全向前摺疊，並設置前後滑移功能，在椅背完全收折後即可創造寬敞車室空間。





以寬敞車室大空間，對於星宇航空機組人員來說，有如豪華艙等一般的隱密又舒適；而貼心的獨立座椅設計，更可讓每位同仁放鬆享受自己的專屬時光，同時亦能結合車內多功能圓桌即時進行行前討論，全新 T6.1 Multivan 長軸版帶給星宇航空機組人員值勤往返時，一趟趟便利舒適且安全又尊榮的接駁旅程。





此外，T6.1 Multivan 長軸版車身加長 400mm，在內裝配置真皮座椅設計，以高質感用料營造豪華舒適座艙，讓每一趟旅程都輕鬆寫意。T6.1 Multivan 長軸版同步搭載新世代 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕，整合先進的手勢操作功能、連結智慧型手機，並結合兼具辨識度及實用性 10.25 吋的 Active Info Display 全邏輯數位化儀表板，以及設置 USB Type-C 插槽，便利車主快速充電，全面提升車用科技智慧科技新生活。





全新 T6.1 Multivan 另有 7 人座椅配置（短軸2-2-3），Multivan 車系不僅適合多代同堂的大家庭，更適合戶外休閒和頂級商務；同時，T6.1 Multivan 全車系搭載獨立操作的多功能圓桌，可在無段式滑軌上移動，也可輕鬆摺疊並收入獨立座椅之間，有效節省空間。





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兼具安全沉穩與大器風範的頂級豪華行動辦公室





T6.1 Multivan Comfortline

T6.1 Multivan Highline

T6.1 Multivan Highline 4MOTION

T6.1 Multivan

長軸版