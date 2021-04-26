涂善存BL劇吻戲伸舌頭　狂親陳立安100次

涂善存、陳立安在《HIStory4-近距離愛上你》結束虐心橋段，這周開始瘋狂撒糖，劇中上演甜蜜「早安吻」，吻了將近20次，兩人自爆這場吻戲幾乎全是即興演出：「劇本沒有寫要親這麼多次，導演都笑喊要親到什麼時候！」涂善存自己也在花絮透露，兩人從排戲開始到拍戲，吻的次數應超過100次，包括舔吻也嘗試過各種舔法，「他（陳立安）嘴唇左右上下都是我舌頭的移動範圍。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲涂善存（左）與陳立安上演甜蜜早安吻，兩人即興演出親了將近20次。（圖／LINE TV提供）×▲涂善存（左）與陳立安上演甜蜜早安吻，兩人即興演出親了將近20次。（圖／LINE TV提供）另一方面林嘉威、安俊朋飾演的「永幸」CP超虐心，劇情來到安俊朋回家向爸爸坦承喜歡男人，父子倆最後雙雙落淚，和解擁抱，逼哭一票網友。安俊朋透露，這場戲在排戲時他已經哭到不行，眼淚一直止不住，對手汪建民也給予擁抱安慰，場面溫馨感人。▲安俊朋劇中坦承性向出櫃，聽到父親的真心話感動到淚流滿面。（圖／LINE TV提供）×▲安俊朋劇中坦承性向出櫃，聽到父親的真心話感動到淚流滿面。（圖／LINE TV提供）《HIStory4-近距離愛上你》受到粉絲喜愛，開播1個多月即破300多萬播放量，在世界各地掀起話題，日本電視台也即將播出，主演群人氣暴漲，粉絲狂敲碗見面會，26日正式宣布將於5月23日舉辦台北首場見面會，主演安俊朋、涂善存、陳立安、林嘉威及「腐女劉美芳」代表紀欣伶，與粉絲「近距離」接觸，「學長」宋偉恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰將擔任特別來賓，門票於4月30日12點在KKTIX優先開放LINE TV VIP會員購票，5月1日全面開賣。奧斯卡／影帝后出爐 83歲安東尼霍普金斯創紀錄奧斯卡／73歲尹汝貞奪最佳女配角 南韓影史第一人奧斯卡／得獎名單揭曉！《游牧人生》擒3獎成最大贏家開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！255