擠痘流膿不止　竟發現腦硬膜下積水

27歲翁姓護理師，4年前因車禍在外院做過開顱手術，近日擠痘傷口一直癒合不良、且隱約看到鈦合金，來長安醫院尋求神經外科主任朱彥澤醫師治療，檢查發現因頭蓋骨曝露感染產生氣顱，且有出現慢性硬膜下積水狀況。醫師表示，若不及早治療可能變成嚴重腦膜炎，死亡率極高。翁護理師術後恢復良好，且非常感謝朱醫師採用不剃髮的方式，讓她能盡速重回職場生活。

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翁護理師說，之前在外院手術中，有1/3的頭蓋骨用鈦合金修復，但術後一直感覺左側頭部凹凸不平且疤痕很大，頭髮都無法掩蓋。有天手癢擠前額痘痘，一直有不明液體流出、無法癒合，疑似傷口處看到鈦合金頭蓋骨，想到曾共事過的朱彥澤醫師，覺得他對病人的照護完善，且信任朱醫師的醫術，讓翁護理師決定從台南來到長安醫院尋求協助。

朱彥澤說，此次病例是因為擠痘後的傷口造成鈦合金頭蓋骨曝露、進而感染，經電腦斷層掃描發現左側額葉及頂葉曲出現慢性硬膜下積水及氣顱現象，且也出現自體頭蓋骨被吸收導致頭骨凹陷，需盡早手術。並使用3D鈦合金塑形人工頭蓋骨將左側1/2頭蓋骨重新替換，將兩邊頭蓋骨對齊及疤痕修整，讓疤痕變小了!

通常頭部手術99%都是要剃光頭髮，因考量翁護理師年輕且想快點重回職場，故這次手術採不剃髮的方式，朱彥澤醫師說，雖然手術時間較一般手術多花一倍，但看到翁護理師開心一直照鏡子確認頭髮還在的樣子，就覺得很值得。

朱彥澤醫師呼籲，若之前有做過頭部外科手術，發現傷口無法癒合或出現異常，務必要盡早就醫檢查。