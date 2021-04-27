山友冠狀動脈狹窄「命懸一線」　醫打通血管助攻

50歲謝姓山友熱愛挑戰台灣百岳，攻頂過程從無任何不適，直到日前偶然接受運動心電圖檢查，赫然發現心肌異常，經安排電腦斷層掃描，查出左前降枝冠狀動脈狹窄程度「僅剩一條縫」，堪稱「命懸一線」，猝死風險極高，所幸經心導管手術打通阻塞處後，讓患者重燃信心，一圓登頂玉山的夢想。

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亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄表示，該患者雖有高血壓，但因定期回診追蹤服藥，且平時並無任何不適，經常號召同好攀登百岳，日前回診時協助安排健檢運動心電圖檢查，竟意外發現患者有嚴重心肌缺氧問題，為確認冠狀動脈是否有阻塞情形，建議接受自費冠狀動脈電腦斷層掃描，赫然看到「左前降支冠狀動脈」中段狹窄程度竟高達90%，因此立即住院接受心導管治療，成功放置支架打通心血管，預防了在運動或登山中隨時可能發生的心血管意外。

由於山友過去規則用藥、爬山從無任何症狀，乍聽自身冠狀動脈嚴重狹窄，不禁慶幸自己福大命大，從來沒有發生意外，自嘲「否則下一個上新聞的就是我了」。導管術後在醫師的指示下，逐漸增強體適能訓練，術後運動心電圖顯示心肌已無缺氧之現象，心肺功能測試也顯示，心臟狀況能負荷爬山強度，便於術後三個月後，再次順利完成攀爬玉山單攻，令他相當開心。

王宇澄醫師指出，冠狀動脈負責供給心肌需要的氧氣和養分，一旦冠狀動脈發生粥狀動脈硬化引起狹窄時，會使血流量減少，進而使心肌缺乏氧氣和養分，進而出現突發性心肌梗塞。臨床上經常會遇到病人平時並無任何症狀，卻因參加健檢或自費項目檢查，才意外發現自身冠狀動脈阻塞。

從醫學的角度來說，這樣的無症狀的病患反而更加危險，常因為平日沒有身體不適，輕忽定期健康檢查的重要性，等到運動或爬山時，突然發生冠狀動脈血管急性阻塞，就直接以急性心肌梗塞或猝死來表現，往往急救也來不及，而憑添憾事。

因此王宇澄建議，40歲以上、有個人或家族心臟病史、過去或現在抽菸者、三高、體重過重、缺乏運動等心血管高風險民眾，接受健康檢查時，可額外增加運動心電圖甚至冠狀動脈電腦斷層掃描（CTA），以早期篩檢可能之心血管疾病。由於電腦斷層檢查時會使用顯影劑，若腎功能不佳、有甲狀腺疾病、懷孕婦女，以及有顯影劑過敏史者，則不建議接受此項檢查。

至於一般民眾若有運動胸悶或呼吸困難等心臟不適症狀，建議及早至心臟科門診就診，請醫師做進一步檢查與治療。若有必要，醫師可能會安排運動心電圖測試，讓受測者利用跑步機運動10分鐘，藉著速度或坡度改變，觀察受測者的心肺功能、血壓和心跳變化，因運動時會增加心臟耗氧量，故可以觀察出運動時心肌缺氧情形。若發現異狀且服藥效果不佳，可再進一步透過心臟電腦斷層掃描或心導管檢查，確認斑塊位置並進行導管介入治療，方能將心血管風險降至最低。