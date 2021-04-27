看見孩子的創意　全台首座故事繪本小鎮正式亮相

全台首座有故事繪本的小鎮，今（27）日在新北市石門區的老梅社區正式發表，同時這也是電通行銷傳播集團4年來「翻轉家鄉造鎮計畫」持續不斷的給予支持與創意，共同與老梅國小學生（小梅）一同將故事塑造串連，由知名插畫家SMART莊信棠協力輔助小梅畫出9部動人故事，讓小梅「夢想城真」；一部部插畫作品在社區中各處呈現，但精采的不只有靜態插畫，掃一下QRCODE，手機中就會出現多媒體繪本，讓故事呈現更加生動。





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4年前一個簡單的想法，只是想要能夠為這裡的孩子做一點事情，讓他們可以得到更多的資源，運用他們的創意透過電通的媒介，讓全世界看到，4年後，他們做到了，電通行銷集團執行長唐心慧（Jennifer）表示，一年做一件好事，很容易，但四年持續做好事卻是相當不容易，四年持續不斷的創新，終於發揮出老梅社區的影響力，接下來也將由新北市政府與各企業接棒，將老梅社區的特色發展成觀光發展的景點。





▲新北市長候友宜在感動中宣佈故事繪本小鎮正式亮相。（圖／記者鄭志宏攝）

老梅社區因人口外流嚴重、地方發展受限、孩子缺乏自信心、影響學習發展，原本小梅用創意產出三本繪本，希望讓更多人認識他們的家鄉，可惜卻乏人問津；2018年電通集團決定投入人力與資源，協助小梅共同打造社區4年計劃，今年邁入第4年，從一面彩繪牆、一個裝置景點開始，逐漸延伸到整條街廓與社區，終於完成「小梅夢想城真」繪本。唐心慧表示，我們不只是做善事，更要透過集團的傳播力、創造力、數位及媒體的力量，讓不可能變成可能。





▲4年計劃告一段落，接下來將由新北市政府接手。（圖／記者鄭志宏攝）

「原來他們的創意真的可以改變自己的家鄉」，這是老梅國小校長黃家裕心中最大的感觸，他說，看到學生們4年來的蛻變，不僅越來越認識自己的家鄉，把原本對於家鄉的不認感更轉變為支持，心中更加有榮譽感，未來也希望他們可以回饋自己的家鄉。





▲電通集團與小梅共同合力創作出一幅幅感動的畫作。（圖／記者鄭志宏攝）

全台最北端的「老梅國小」，擁有120年悠久的歷史，在電通集團重新賦予新的生命，新的可能性，小梅也齊心合力繪製出一幅幅動人的插畫，看在新北市長候友宜的眼中，他在感動中宣佈，全台首座有故事繪本的小鎮正式在「老梅社區」亮相。



