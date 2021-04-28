親子 DIY 感情更加分 營養師推薦 7 道營養美味點心料理

親子 DIY 感情更加分 營養師推薦 7 道營養美味點心料理
親子 DIY 感情更加分 營養師推薦 7 道營養美味點心料理

Heho健康

2021-04-28 09:01:30

在成長發育階段的孩子總喊著肚子餓，又怕孩子在外都吃空有熱量沒有營養的零食，到底給孩子吃什麼比較好？有哪些點心是可以和孩子一起動手做，簡單美味、失敗率低的呢？Heho 營養師宜庭為大家整理 7 道不同難度，可以讓家長依據孩子發育程度，邀請孩子一起參與製作的點心！

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親子共食 玩出營養美味好感情

孩子長大後，在爸媽視線之外的飲食能否自律，就得看從小的「飲食教育」，飲食教育的方式有很多，可以帶孩子去農場體驗、去市場認識食物，最推薦的莫過於一起動手做點心或料理，讓孩子一起參與料理製作的過程！以下介紹幾道親子 DIY 料理，簡單列出需預備的食材及器具，和可以讓小朋友參與的步驟！

初階親子 DIY：溏心蛋、手搓愛玉、鮮奶酪

溏心蛋

  • 食材：雞蛋、醬汁（醬油、水、味琳、糖、八角）
  • 器具：用瓦斯煮或電鍋都可以
  • 小朋友可以幫忙：剝蛋殼！煮好的蛋可以先放進加了冰塊的開水中會比較好剝，讓孩子幫忙剝蛋殼，需要他們控制肌肉力道及耐心，如果剝得不好看也沒關係，反而像是「做記號」讓孩子在完成後更好認出自己的作品！
手搓愛玉

  • 食材：愛玉籽、水（含有礦物質，不要用逆滲透過濾後的水）、蜂蜜、檸檬
  • 器具：大鍋子、冰箱
  • 小朋友可以幫忙：搓愛玉！只要讓孩子把手洗乾淨，幫孩子把愛玉籽放進小布袋，就可以帶領孩子在裝了水的容器中搓愛玉，除了可以讓孩子透過觸覺及實際操作發展感官認知，也可以學習食品是如何被製作，並觀察凝固過程的狀態改變。最重要的是可以讓孩子吃吃看「原味」的愛玉（幾乎沒甚麼特別味道），再用蜂蜜檸檬調味。


水果鮮奶酪

  • 材料：全脂牛奶、吉利丁粉
  • 器具及設備：瓦斯爐、冰箱
  • 小朋友可以幫忙：若是高年級的小朋友可以幫忙攪拌或加吉利丁粉，及溶化後倒進喜歡的容器（可以先試試原味，盡量少加糖或奶油，不夠甜的話可以搭配百香果或甜度較高的水果），若是低年級的小朋友可以負責奶酪凝固後的水果擺飾，擺上自己喜歡的水果，不但可以補鈣還能補水果！
中階親子 DIY：三角飯糰、雞蛋布丁

三角飯糰

  • 食材：飯、海苔、鮪魚或肉鬆
  • 器具：三角海苔包裝紙、三角飯糰模型
  • 小朋友可以幫忙：飯糰的內容物都可以交給小朋友自行發揮創意，或是看家裡有甚麼適合的食材都可以靈活替換，在讓飯糰成型的步驟對孩子來說會比較困難，需要爸媽幫忙，尤其推薦給平常不愛好好吃飯的孩子，自己做的孩子一定會吃光光！


雞蛋布丁

  • 食材：全脂鮮奶、雞蛋、糖
  • 器具或設備：烤箱或電鍋、瓦斯驢、篩網
  • 小朋友可以幫忙：在把要加熱的部分完成之後都可以讓小朋友自己來，包括打蛋、把雞蛋與牛奶混合、過篩和倒入容器都可以交給小朋友，讓他們可以完整製作出自己的點心！
  • 提醒：盡量不加香精或奶油，糖也可以減量加，讓小朋友吃起來更無負擔！
中高階親子 DIY：手工餅乾、披薩

手工餅乾

  • 食材：低筋麵粉、無鹽奶油、雞蛋、糖
  • 設備及器具：烤箱、塑膠袋、擀麵棍、餅乾模型
  • 小朋友可以幫忙：打蛋、攪拌、過篩、揉麵團、擀麵糰、壓模型都是可以在旁邊指導讓孩子動手自己做的，看著零散的材料可以變成美味的餅乾一定會讓孩子的成就感大爆發！


披薩

  • 披薩皮材料：水、橄欖油、高筋麵粉、速發酵母、鹽、砂糖
  • 披薩料：依個人喜好，如：番茄醬、莫札瑞拉起司、洋蔥、蝦、番茄片、罐頭鳳梨等等
  • 設備及器具：烤箱、擀麵棍
  • 小朋友可以幫忙：若小朋友手勁夠大可以幫忙揉披薩皮的麵團，或是單純讓小朋友把自己喜歡的食材均勻擺上發酵完擀好的餅皮，最後撒上起司，就可以一起等待香噴噴的披薩烤好了！
文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷





本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 親子 DIY 感情更加分 營養師推薦 7 道營養美味點心料理

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