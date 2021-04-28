安親班的「健康點心」不健康！營養師盤點兒童 NG 點心

安親班的「健康點心」不健康！營養師盤點兒童 NG 點心
安親班的「健康點心」不健康！營養師盤點兒童 NG 點心

Heho健康

2021-04-28 09:01:30

「我們安親班每天下午都有提供點心，不怕學生肚子餓，而且堅持不給含糖飲料，選用天然食材！」為了吸引學生和家長，越來越多安親班會打出「健康點心」口號，但到底吃了什麼、適合給孩子吃嗎？Heho 營養師宜庭今天來盤點安親班的 NG 點心！

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台灣兒童每四位就有一位過重或肥胖，而現今雙薪家庭已成為趨勢，許多爸媽根本管不到孩子在外面的飲食，孩子在學校內的飲食還有法規協助把關，安親班的飲食沒人管，如果在挑選安親班食沒有特別注意，這些點心的選擇每天都在一點一滴的影響孩子們的健康，比安親班的教育能力更值得家長關心。

常見 NG 點心一覽表

爸爸媽媽們也別看到安親班打著「健康點心」的名號就決定把孩子送進去，先把菜單拿來研究一下，如果以下地雷品項多，建議向安親班反映，只要家長開始在意及要求，市場環境一定會被慢慢改變。

  • 油炸類或高油點心：雞塊、炸年糕、薯條、蔥抓餅
  • 含糖飲料或甜湯：奶茶、冬瓜茶、百香果汁、紅豆 QQ 粉圓、綠豆甜湯
  • 麵包類：菠蘿麵包、巧克力麵包、奶油麵包
  • 包裝零食：點心麵、蘇打餅乾


當高油、高糖、高鈉的點心成為孩子飲食的常態，不只容易養出「胖小孩」，也會影響到孩子的免疫力和學習力，甚至提高未來慢性病的機率。

別怪安親班沒讓孩子吃飽 能控制品質和量才是好

在媽媽社團中不時會有討論著「孩子在安親班吃什麼？」的留言串，有些爸媽會很氣憤的表示「付了這麼多錢小孩都吃不飽！」其實小孩下午在安親班點心最好是別吃到飽，只要不餓就好，以免影響到正餐攝取導致營養不均衡。

重點是！與其關心孩子有沒有吃飽，更該關心的是「孩子吃了什麼」，點心的用意是讓孩子在正餐以外補足營養素，而不是空有熱量而沒有營養素的垃圾食物，寧願選擇好一點的安親班、多花一些餐費，或是和其他家長一起訂購外送或輪流準備，讓孩子可以不用餓肚子又能吃到有營養價值的點心。

文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 安親班的「健康點心」不健康！營養師盤點兒童 NG 點心

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