靜脈曲張可能導致肺栓塞？女性風險更高？醫：速就醫減少併發症

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根據國外研究顯示，靜脈曲張發生率約為23%，是很常見的疾病。主要和遺傳（家族史）、年齡、外傷、性別（女性）、生活型態（久坐或久站）、懷孕等有關。張學倫醫師表示，目前口服藥及外用藥的治療效果有限，坊間流傳的抬腿、放血及按摩等方式，改善效果也不佳，醫療級漸進性彈性襪雖有助改善，但僅能控制現況及預防惡化，無法根本治療。
新式微創治療 有效減少併發症發生
張學倫醫師說明，靜脈曲張要達到治本的目的，必須利用超音波確認出問題的靜脈所在，針對源頭加以治療，而非只是把看得見的突出靜脈處理掉。傳統血管勾除手術必須住院、全身麻醉，以及術後常伴隨副作用，目前新式靜脈曲張微創治療，安全性高、不用住院、使用局部麻醉、傷口也幾乎沒有疤痕，術後就可以自由活動，對忙碌的現代人是接受度相當高的治療選擇。
靜脈曲張新式微創手術主要有兩種方式，一：雷射，藉由導管用雷射直接燒灼病變靜脈的血管壁，會稍有腫脹感，成功率高達95%以上，惟術後需穿彈性襪。
二：靜脈膠：利用導管將靜脈膠打入病變的靜脈使其閉合，以達到治療效果，成功率98%以上，且術後不用穿彈性襪。
根據長庚醫院蒐集上千名病患進行研究追蹤證實，以新式微創血管治療，血栓機率減少51%、肺栓塞機率減少44%、周邊動脈疾病也減少了36%，有效減少產生血栓及周邊動脈疾病等嚴重併發症的機率。
靜脈曲張治療不能等 出現症狀速就醫
張學倫醫師分享，一名病人因為工作久站導致靜脈曲張，還不時有痠、麻、抽筋、腫脹、疼痛等症狀。因工作忙碌延誤接受治療，未料某天晚上，突然呼吸不順、胸口喘不過氣，緊急就醫後確診為血栓及肺栓塞。
張學倫醫師呼籲，已經出現暴青筋且呈現一團一團凸起的嚴重靜脈曲張病人，應盡快至醫院接受診斷、治療及追蹤，避免產生嚴重的栓塞後遺症危及生命。
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