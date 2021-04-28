我是廣告 請繼續往下閱讀
輔仁大學醫院角膜科蔡佳穎醫師指出，市售眼藥水五花八門，有不同包裝、成份與功效，消費者可能會依照自己需求購買藥水舒緩眼睛不適，「有些添加血管收縮劑的市售眼藥水，點用後能降低眼睛紅腫現象，但長期使用可能導致眼睛充血更嚴重，造成眼睛不適的因素很多，可能是因為乾眼疾病致眼睛表膜破皮，或是睫毛倒插造成不舒服。」
市售眼藥水中含有BAK(苯扎氯銨Benzalkonium chloride，簡稱BAK)，是眼藥水中常見的防腐劑，「若對眼睛的病症不了解，長期使用含BAK防腐劑的眼藥水，可能會導致乾澀疾病，甚至誘發急性青光眼。」根據2019年全台護眼趨勢調查結果，全國有81%民眾有眼疾，且在高頻率使用眼藥水或3C產品工作的生活型態之下，乾眼疾病躍升為常見三大眼疾之一，卡在沒時間看醫生的你，是否有更安心「就近滅火」的選擇？
蔡醫師貼心提點，適當休息還是非常重要的，但若想先緩解症狀，人工淚液對比市售眼藥水來說，更能從疾病的成因緩解不適症狀，除了有效性，現在的人工淚液都用新型改良的防腐劑，不僅減少眼睛傷害，安全性也大幅提升。針對乾眼症狀，醫師建議使用人工淚液舒緩眼睛的不適，也呼籲患者在就醫後依照處方用藥，蔡醫師表示患者曾分享自己使用人工淚液一至兩個月後，乾眼症狀與糊矇感漸漸消逝，甚至不再造成生活困擾，增加了患者對人工淚液的信心與使用意願。不過蔡醫師也建議，需要妥善區別眼睛的「糊矇感」，到底是近視？或是乾眼疾病呢？
眼睛模糊，可能不是近視加深 當心「都市糊矇族」就是你！
上班長時間看螢幕，視線越來越模糊，近年統計視力模糊為「都市糊矇族」的用眼警訊之一，蔡醫師說明乾眼疾病視力模糊，在充分休息後能獲得緩解，倘若眼睛持續的糢糊，就可能為近視。
「糊矇族」請安心使用人工淚液，讓專業醫師帶你恢復視力品質
對乾眼疾病者來說，養成固定使用人工淚液的習慣，是可以改善乾眼糊矇症狀的，「醫師會針對病患病症，開立不同種類的人工淚液或藥品，不過請患者安心，現今人工淚液的防腐劑是不會對眼睛有傷害的。」消費者亦可留意選擇含有長效保濕因子的人工淚液產品，能夠延長淚液停留在眼睛表面的時間，維持一天良好的視覺品質。最後蔡醫師也提醒，「藥品各有保存方式說明，像人工淚液就不需要低溫保存，相較眼藥水，對眼睛更友善安全。」
生活雖然忙碌，只要養成良好使用人工淚液的習慣，就能輕鬆向都市糊矇族說掰掰，也讓雙眼獲得更好的待遇！
輔仁大學醫院角膜科－蔡佳穎醫師
【醫師簡歷】
現任輔大醫院眼科主治醫師
現任國立台灣大學附設醫院眼科部兼任主治醫師、中華民國眼科專科醫師，以及中華民國視網膜醫學會會員
主治微切口白內障超因波乳化手術、成人及兒童斜視手術、兒童眼科疾病及視力保健、醫眼科疾病等等
資料來源：健康醫療網 市售眼藥水治標不治本？ 不當糊矇族 醫師帶你戰勝乾眼疾病
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊