Volkswagen ID.4甫獲得COTY殊榮隨即推出性能更強悍的GTX版本!

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Volkswagen推出之車款若背上GTX稱號絕非等閒之輩，甫獲得Car Of The Year加冕的ID.4純電休旅也加入了這項傳統成為品牌首款性能電動車，之所以選擇ID.4而非尺寸更小的ID.3是因為其底盤較易於配置雙馬達系統，若裝載在ID.3身上會犧牲掉過多車艙空間而作罷；外觀上ID.4 GTX與標準車型最明顯的差異在於車頂採用黑色塗裝，車前保桿兩側也多了直列式LED霧燈，並增加了車頂尾翼及車頂架，後保桿造型也做了修正，尾燈下緣燈條又更往內側延伸，並在車尾品牌徽飾下方加註GTX字樣以示身分。
動力配置部分增加一顆前置馬達成為雙馬達系統，馬力輸出由原本的201匹提升至295匹，0-100 km/h加速從原本的8.5秒降為6.2秒，極速也多了21 km/h來到179 km/h，不過這組雙馬達系統平時仍會以後輪驅動為主，電腦會依操駕方式及路況自動切換為四驅模式，另外雖然配置較大的77 kWh電池模組，不過因車重增加及馬力輸出的關係使其單趟行駛里程少了約5公里，如果車主想體驗更硬派的操駕感受也可選購Sport套件，底盤高度會再降低15mm，轉向輔助也會隨不同模式調整，或者是更全面的Sports Plus套件則多了DCC主動式底盤控制系統，可隨不同模式調整阻尼軟硬體驗更為直接的駕駛感受，ID.4 GTX預計第二季末率先於德國上市，售價為50,415歐元(約新台幣172萬)起。