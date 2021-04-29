咳嗽、久咳好不了怎麼辦？醫教４招助解咳：可喝紫菜蛋花湯

▲ （圖／今健康）
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今健康

2021-04-29 19:00:00

「醫師驚治嗽！」咳嗽成因百百種，有時只是常見小病，有時卻可能演變為重症。醫師提醒，一般性咳嗽若未妥善治療，有可能演變成久咳不癒的慢性咳嗽。

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咳嗽不醫，小心變成慢性咳嗽！

吉康耳鼻喉科診所院長羅仕寬醫師受訪表示，咳嗽是一種常見症狀，一般原因與感染、發炎有關，久未處理就會形成慢性感染和慢性發炎，因而導致久咳不癒的慢性咳嗽問題。

羅仕寬醫師說明，無論是發炎或感染，患者初期大多以鼻塞、流鼻水、喉嚨痛等症狀來表現，還能維持生活與正常，多數是病情經過兩三天後才開始出現咳嗽。

羅仕寬醫師提醒，不少人出現咳嗽時未及時處置，認為時間一長便能不藥而癒，這是形成慢性咳嗽的主要原因。嚴重時連續咳嗽數周以上或更久，進而演變為不時發作的咳嗽以及夜咳，甚至咳到睡醒，影響睡眠品質。

久咳不癒可追溯起因，常見風險因子要注意

羅仕寬醫師指出，當有慢性咳嗽情況可回顧最初時的發病情況，並檢視日常生活，追溯背後真正的原因。以一般病人而言，最常見的原因與生活環境有關，如台灣氣候潮溼悶熱，塵螨孳生普遍，在物品上30公分是塵螨最多的位置，包括一般人每天接觸的床墊在內。

此外，抽菸、二手菸、汽機車廢氣、工廠廢氣、燒香、油煙等室內外空氣污染，亦是常見引起呼吸道發炎的風險因子。環境中的病菌微生物也可能誘發咳嗽，包括細菌及病毒感染，如黴漿菌感染、肺炎鏈球菌感染、流感病毒感染、新冠病毒感染等。

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咳嗽要忌口，冷、熱、辣、甜都別吃！

出現咳嗽症狀就該開始忌口，避免情況惡化。除了民眾一般會警惕避免吃冰、吃辣，羅仕寬醫師也提醒，生冷食物與甜食都要避免。較少人注意到的是，過熱的食物也不利於降低發炎。

羅仕寬醫師解釋，身體出現咳嗽症狀代表處在發炎狀泰，辛辣食物刺激發炎加重，冰冷食物則會使發炎惡化。至於甜食，已有不少研究指出是形成發炎的重要因子，幾可視為毒物。

發生感冒、咳嗽時，一般人常喝熱湯熱飲，羅仕寬醫師則提醒，應降至溫熱再喝，否則當下可能會感到舒緩，但後續會發現發炎更加嚴重。

吃香草、牛奶冰淇淋助解咳？

網路上關於咳嗽有不少謠傳，包括咳嗽、喉嚨不適可以吃香草冰淇淋、牛奶冰淇淋加以緩解。羅仕寬醫師指出，牛奶、奶油有助滋潤喉嚨減緩不適，並也含有可幫助免疫的營養成份，但最好直接飲用牛奶、攝取適當奶油，不建議多攝取不利咳嗽的冰冷食物。

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久咳不癒別亂補，醫教４招有助解咳！

咳嗽發作期間應妥善治療，生活上的保養也很重要，羅仕寬醫師說明，一般咳嗽約一至二周可康復，平日應避免攝取過冷、過熱、過甜的食物。可多喝溫熱水、溫茶、湯飲等，可以自行熬煮雞湯、排骨湯、紫菜蛋花湯、四神湯，不建議攝取燒酒雞、薑母鴨等過熱與辛辣食物。

另外，良好作息與飲食習慣也很重要，羅仕寬醫師建議飲食七分飽，營養均衡。紫菜蛋花湯、雞湯含有豐富蛋白質，能幫助維持免疫力。也要注意口腔清潔，口腔乾淨細菌變少，有利於改善喉嚨發炎情況。或是一日沖澡兩次，幫助排汗、促進血液循環，對改善症狀也有幫助。

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