影／猶如逛美術館般享受！印尼最大藝術市集大公開

《四方報》

報導，「ArtJOG」是印尼最大的當代藝術節，每年都吸引許多人共襄盛舉。來自印尼日惹特區（Jogjakarta）、從小就喜歡畫畫的創辦人Heri表示，創立這個藝術節的發想來自於他在與許多其他藝術家交流的過程中，發現到大家在推廣自己作品的過程都遇上阻礙，因為許多大型美術館只讓同樣幾個藝術家展出，小眾藝術家則缺乏表現自己的平台。

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基於這樣的觀察，Heri在2008年創辦藝術市集「ArtJOG」，試圖把「買賣畫作」的商業行為上升成接近遊覽美術館般的體驗。Heri表示，選擇這樣的銷售方式，是為了讓每個藝術家作品背後的訊息更好地傳達給買者，這樣的構想很快就受到大眾歡迎，並一連舉辦了12年。

去年，「ArtJOG」邀集到39名海內外藝術家參與，以「Common Space」作為主題，除了提供有趣的聲光裝置藝術外，空間設計也別巧思，透過冥想空間、傳統市集、生態綠地等多元空間呈現，以完整呈現主題。





儘管「ArtJOG」已經取得很大的成就，但仍面對許多挑戰，包括要不斷的擴充場地、以及維持穩定資金運營等。不過，Heri表示，這是一個文化慶典，不是商業活動，因此他仍會不斷為藝術家發聲。





策展人之一Ignatia Nilu表示，在現代社會藝術仍然與生活息息相關，因此是喚醒大眾在重要議題上的意識最好的媒介。



