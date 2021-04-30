百貨瘋空戰／樓管工作虛實都要！變身直播主搶客

對於實體通路來說，消費習慣改變、電商崛起是永遠要學習與關注的焦點，12年前京站時尚廣場要開幕時就已經知道這個趨勢。

那時超前部署，打造商場走體驗型，拉高餐飲比例、強調社交活動，也推線上DM與電商平台。而疫情之後，原本宣傳性質的直播直接轉為銷售，結果成績超乎預期，最後也順勢成立專責的直播小組，但她也強調實體有溫度、網路有速度，都不能偏廢。

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打造京站體驗型商場 突破傳統百貨業界想像

人稱「百貨女王」、京站時尚廣場總經理柯愫吟，曾在1995年代打造衣蝶成為台灣第一間女性專屬百貨公司，當時帥哥門房還有貴婦級的化妝間都是業界首創，開啟台灣百貨另一個里程碑。隨後她轉戰京站，在金融海嘯隔一年、2009年的艱困環境下領軍開幕。

但在當時，智慧型裝置的興起，逐漸帶動消費習慣改變、零售市場也面臨變化，尤其中國大陸電子支付興起，柯愫吟已經隱約感覺到，在這個趨勢之下，實體百貨應該要做些什麼「超前部署」。「那時很大膽，做的是比較偏向『體驗型』的商場。」像是一般百貨餐飲比例頂多12%，但京站硬是拉到30%，突破業界想像。「事實證明這就是趨勢，現在百貨餐飲比例最多40%、50%都有。」

▲面對有人認為實體百貨漸漸式微，京站總經理柯愫吟指出，線下實體百貨有溫度、線上電商平台或直播有速度，虛與實皆不能偏廢。（圖／記者葉政勳攝）

大師陳瑞憲操刀，營造逛街就像在逛藝廊的感覺，

比司吉平常一天可能只賣個20、30個，結果直播銷售不到幾分鐘的時間，就賣了200多個。

有些受歡迎的商品或美食，回放觀看數可能就超過5000人次，是疫情之前的5倍以上。

▲早在疫情前的2018年，京站就開始臉書直播與推出美食外送服務。以往樓管們可能是玩票性質來做，但直播效應越來越大，直播便從宣傳性質變成銷售性質。（圖／擷取自京站臉書直播）

除了直播，今年京站也

只要消費者願意買單、願意接受才是真實的。

柯愫吟：實體百貨絕不會被消滅 體驗生活、社交需溫度

▲百貨公司越來越重視體驗感，京站曾企劃逛百貨也能賞真櫻，讓逛百貨也能打卡、滿足五感體驗。（圖／京站提供）