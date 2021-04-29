▲ 【2021車訊風雲獎】得獎名單出爐，Audi e-tron 最大贏家！

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除了評審團選出的【2021年度風雲車】及 21 項各級距【年度最佳車款】外，透過 4 月 1 日至 4 月 28 日於車訊風雲獎官網上所舉辦的【2021車訊風雲獎年度風雲車預測活動】，經過統計之後，Toyota Corolla Cross 也獲得眾多網友投票支持，獲選為【2021 最佳人氣車款】。
今年【車訊風雲獎】評選，移師至汐止光隆汽機車駕訓班舉行，在各品牌車商的肯定與支持下，現場集結共 55 部各級距入圍新車參與評選活動。現場除了靜態評選外，也規畫了動態試駕與繞錐路線，讓每一位評審能同場體驗每部入圍車款的產品特色及車輛本質。
戶外休旅潮當道 進口 SUV 數量大爆發
而當休旅風潮吹向頂級豪華級距又是怎樣的光景？於是乎評審團面對的是首度推出豪華休旅旗艦的德系 BMW X7，對上了英倫越野老字號 Lander Rover 旗下歷經 67 年首度大改款的 Defender 110！BMW X7 的德系經典豪華氣派加上公認的性能操控招牌，Land Rover Defender 110 越野貴族血統加上設計感兼具實用的新世代科技機能，兩種截然不同的風格雖然讓評審團陷入嚴重的選擇困難症，最後則由 Land Rover Defender 110 獲選為【2021最佳進口豪華大型SUV】。
至於國產休旅車部分，小型 SUV 級距則是由新神車 Toyota Corolla Cross 對上 Hyundai 推出的全新車款 Venue，前者挾大空間、高 C/P 值與主流安全配備壓境；後者卻也有新穎的潮流外型與雙色車身、齊備的 ADAS 安全駕駛輔助系統及優異的 C/P 值。二者纏鬥至最後，由 Hyundai Venue 以極少票數勝出拿下【2021最佳國產小型SUV】；至於 Toyota Corolla Cross 則在車訊風雲獎官網票選活動中，拿下【2021最佳人氣車款】。
2021車訊風雲獎得獎名單
|2021年度風雲車
|Audi e-tron
|2021最佳國產中型車
|Ford Focus
|2021最佳國產小型SUV
|Hyundai Venue
|2021最佳國產中型SUV
|Ford Kuga
|2021最佳進口都會車
|Suzuki Ignis Hybrid
|2021最佳進口小型車
|Suzuki Swift Hybrid
|2021最佳進口中型車
|Skoda Scala
|2021最佳進口中大型車
|Skoda Superb
|2021最佳進口小型SUV
|Peugeot 2008
|2021最佳進口中型SUV
|Toyota RAV4
|2021最佳進口大型SUV
|Kia Sorento
|2021最佳進口小型MPV
|Peugeot Rifter
|2021最佳進口大型MPV
|VW T6.1 Caravelle
|2021最佳進口豪華小型車
|BMW 2 Series Gran Coupe
|2021最佳進口豪華中型車
|BMW 3 Series
|2021最佳進口豪華中大型車
|BMW 5 Series
|2021最佳進口豪華大型車
|BMW 8 Series Gran Coupe
|2021最佳進口豪華小型SUV
|Mini Countryman
|2021最佳進口豪華中型SUV
|Jaguar I-Pace
|2021最佳進口豪華中大型SUV
|Audi e-tron
|2021最佳進口豪華大型SUV
|Land Rover Defender 110
|2021最佳進口豪華大型MPV
|Lexus LM
|2021最佳人氣車款 (消費者網路票選)
|Toyota Corolla Cross