【2021車訊風雲獎】得獎名單出爐，Audi e-tron 最大贏家！

【2021車訊風雲獎】得獎名單出爐，Audi e-tron 最大贏家！
▲ 【2021車訊風雲獎】得獎名單出爐，Audi e-tron 最大贏家！

2GameSome - 有車賞

2021-04-29 23:25:00

【2021車訊風雲獎】評選日活動於 4/28 舉辦，評選結果也由評審團於當場投票後正式出爐。

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今年評審團投票選出【2021年度風雲車】、21 項各級距【年度最佳車款】，加上車訊風雲獎官網舉辦的消費者網路票選【最佳人氣車款】，本屆總計評選共 23 個獎項去年度【車訊風雲獎】因 COVID-19 疫情影響而停辦，今年因台灣疫情管持續控得宜而讓這個台灣車界一年一度最大規模的新車評選盛會得以回歸。其中關於車型級距的分類，因應市場推許多樣新車款，今年的車款級距分類也重新規劃安排而擴增為 21 個級距。4/28 當天，透過由 30 位專業汽車媒體及賽車手組成的評選團，經過第一輪票選及第二輪的不記名投票決選，Audi e-tron 最後獲得多數評審肯定，榮獲【2021年度風雲車】大獎。此外，評審團也同時評選出 21 個級距的【年度最佳車款】(名單詳見附表)，提供國內消費者購車時的重要參考依據。

除了評審團選出的【2021年度風雲車】及 21 項各級距【年度最佳車款】外，透過 4 月 1 日至 4 月 28 日於車訊風雲獎官網上所舉辦的【2021車訊風雲獎年度風雲車預測活動】，經過統計之後，Toyota Corolla Cross 也獲得眾多網友投票支持，獲選為【2021 最佳人氣車款】。

今年【車訊風雲獎】評選，移師至汐止光隆汽機車駕訓班舉行，在各品牌車商的肯定與支持下，現場集結共 55 部各級距入圍新車參與評選活動。現場除了靜態評選外，也規畫了動態試駕與繞錐路線，讓每一位評審能同場體驗每部入圍車款的產品特色及車輛本質。

2021 最佳國產中型 SUV Ford Kuga。
2021 最佳國產中型 SUV Ford Kuga。

戶外休旅潮當道 進口 SUV 數量大爆發

SUV 潮流有多熱門從本屆入圍新車便可看出，獲得【2021年度風雲車】的 Audi e-tron不僅是一款全電能 SUV，同時也獲選為【2021最佳進口豪華中大型SUV】。而在進口小型 SUV 級距，更有多達 8 款入圍新車，且全數都是大改款與全新車款，無論造型、配備、經濟性、安全配備等都在水準之列，經過兩輪票選後，由 Peugeot 2008 異軍突起拿下【2021最佳進口小型SUV】殊榮。

2021 最佳進口豪華大型 SUV Land Rover Defender。
2021 最佳進口豪華大型 SUV Land Rover Defender。
而當休旅風潮吹向頂級豪華級距又是怎樣的光景？於是乎評審團面對的是首度推出豪華休旅旗艦的德系 BMW X7，對上了英倫越野老字號 Lander Rover 旗下歷經 67 年首度大改款的 Defender 110！BMW X7 的德系經典豪華氣派加上公認的性能操控招牌，Land Rover Defender 110 越野貴族血統加上設計感兼具實用的新世代科技機能，兩種截然不同的風格雖然讓評審團陷入嚴重的選擇困難症，最後則由 Land Rover Defender 110 獲選為【2021最佳進口豪華大型SUV】。

2021 最佳國產小型 SUV Hyundai Venue。
2021 最佳國產小型 SUV Hyundai Venue。
至於國產休旅車部分，小型 SUV 級距則是由新神車 Toyota Corolla Cross 對上 Hyundai 推出的全新車款 Venue，前者挾大空間、高 C/P 值與主流安全配備壓境；後者卻也有新穎的潮流外型與雙色車身、齊備的 ADAS 安全駕駛輔助系統及優異的 C/P 值。二者纏鬥至最後，由 Hyundai Venue 以極少票數勝出拿下【2021最佳國產小型SUV】；至於 Toyota Corolla Cross 則在車訊風雲獎官網票選活動中，拿下【2021最佳人氣車款】。

2021 最佳進口小型 SUV Peugeot 2008。
2021 最佳進口小型 SUV Peugeot 2008。
2021車訊風雲獎得獎名單

2021年度風雲車

Audi e-tron

2021最佳國產中型車

Ford Focus

2021最佳國產小型SUV

Hyundai Venue

2021最佳國產中型SUV

Ford Kuga

2021最佳進口都會車

Suzuki Ignis Hybrid

2021最佳進口小型車

Suzuki Swift Hybrid

2021最佳進口中型車

Skoda Scala

2021最佳進口中大型車

Skoda Superb

2021最佳進口小型SUV

Peugeot 2008

2021最佳進口中型SUV

Toyota RAV4

2021最佳進口大型SUV

Kia Sorento

2021最佳進口小型MPV

Peugeot Rifter

2021最佳進口大型MPV

VW T6.1 Caravelle

2021最佳進口豪華小型車

BMW 2 Series Gran Coupe

2021最佳進口豪華中型車

BMW 3 Series

2021最佳進口豪華中大型車

BMW 5 Series

2021最佳進口豪華大型車

BMW 8 Series Gran Coupe

2021最佳進口豪華小型SUV

Mini Countryman

2021最佳進口豪華中型SUV

Jaguar I-Pace

2021最佳進口豪華中大型SUV

Audi e-tron

2021最佳進口豪華大型SUV

Land Rover Defender 110

2021最佳進口豪華大型MPV

Lexus LM

2021最佳人氣車款 (消費者網路票選)

Toyota Corolla Cross

2021 最佳人氣車款（消費者網路票選）Toyota Corolla Cross。
2021 最佳人氣車款（消費者網路票選）Toyota Corolla Cross。
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