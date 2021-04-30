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金玠縈表示，中醫認為女性生產過程中會耗傷氣血，多少會造成一些身體的損傷，體質偏多虛、多瘀、多寒的狀態，因此希望藉由適當的中藥膳食、飲食調理、生活起居等，使產婦恢復身體平衡並改善體質。尤其現在飲食生活型態、居住環境、營養狀態都與過去社會存有明顯的差異，傳統的坐月子已不完全適用，況且每個人體質不同，都會影響調補和藥材的方向，不宜一昧沿用傳統大補的方法，現代調補更著重在讓臟腑器官恢復原有的功能，反而忌諱大補特補的方式。
藥物採分段調理 調理方向客製化
產後調理上，中醫採三階段調理，每個階段有不同調理重點，第一階段是排淨惡露，第二階段是補氣血調整脾胃，第三階段搭配補腎藥材，恢復生殖泌尿功能及復原骨盆腔結構。金玠縈強調，產後調理的關鍵並非越補越好，而是身體有否需要它。也許大部分女性都適合三階段調理，但若有產後併發症、傷口感染、發燒感冒、子宮大出血、腹痛嚴重、惡露顏色異常或味道惡臭、子宮肌瘤、子宮內膜異位等問題，此時並不適合進補，必須依個別調整方向，加上補藥會抑制子宮收縮，過早食用或吃太溫補，很有可能造成子宮大出血，加劇發炎問題，讓感染難以控制。
進補觀念再進化 破解常見月子迷思
現今仍有不少人對坐月子迷思感到困惑，像是進補是不是一定要用米酒水、必吃酒煮的食物、每天喝補湯、麻油料理、不能洗頭洗澡、不能喝白開水等禁忌。金玠縈說，現在媽咪的營養狀態、居住環境已經比以前好很多，不需要像以前的媽咪這麼辛苦，許多過去的觀念是可以有調整的空間。也才不會像前述的案例，因為進補不當引起類似全身燥熱、手心熱、口乾舌燥、產後便秘、痔瘡紅腫、傷口紅腫熱痛、情緒煩躁、失眠等上火現象。
把握調理好時機 找回健康與美麗
金玠縈提醒，雖然西方人沒有做月子的習慣，東方人體質不同於西方體質，因此女性朋友不要輕忽坐月子的重要性，產後調理正是恢復器官功能、調整身材、調整體質的好時機，我們在觀念上不要守舊，未必全部要依循傳統的進補方式，因為個人體質之差異，都會影響調理的方向，如有任何坐月子的問題，建議尋求合格中醫師進行客製化調理。
資料來源：健康醫療網 媽媽為產後女兒調理身子 愛女飲鹿茸酒引發劇烈頭痛
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