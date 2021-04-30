「鐵板燒高麗菜」特別香？女加1物神還原 網一吃全哭了
鐵板燒餐廳現點現做，顧客在享用現炒美味的同時，也能一邊欣賞師傅的料理手法，且炒出來的菜色特別地香。對此，日前一名網友在臉書提到，到超市買了一罐調味料回家之後，加入清炒高麗菜中，炒出來的青菜味道竟更勝鐵板燒店的炒高麗菜，貼文曝光引發網友熱烈回響。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 11:46:07
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》提到，他到超市買了一罐「香蒜黑胡椒」回家，某天炒高麗菜的時候，想說加一些試試，結果意外很搭。
畫面中可見，原PO炒出一盤翠綠的高麗菜，撒上香蒜黑胡椒後，隱約還看得見些許胡椒粒。她一嚐驚呼「味道超越鐵板燒店的炒高麗菜！喜歡吃高麗菜的朋友不要放過，小孩吃也不會覺得辣」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「上次買不到蒜頭，買這罐炒高麗菜真的不錯」、「這瓶真的萬用，很好吃，已經吃掉3罐了」、「煎牛排撒上去也超香」、「買了這罐後，就不用剝蒜頭了！很方便手又不會有蒜味」、「這罐我都拿來沾牛排」。
不過，也有網友表示「這個很不錯，但是開封後不宜放太久，會整個黃掉壞掉，當初我把他當作調味用，以為類似香料那樣久放，結果就壞了」。（編輯：賴詠璿）