赤貧立委洪申翰理財術　「領到薪水存銀行」　　

洪申翰
▲民進黨立委洪申翰儘管被封為「赤貧立委」，但他強調自己真的不窮，唯一理財方式就是把錢存起來。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-02 14:00:00

2021年最新立委申報財產出爐，民進黨立委洪申翰財產僅有61萬元，且名下無房產，被媒體封為「最赤貧立委」。記者問洪申翰是否會想開始學習理財，他只是笑笑稱：「我真的沒那麼慘」，儘管財經網美推薦他買股票，「但我就沒去開證券戶」，現在唯一理財方式，就是薪水一來就把錢存銀行，洪也說，自己比較單純直接，對財富沒太多想法，有薪水就存起來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪申翰1984年出生，本來住台中，後來搬到台北，他是家中獨子，儘管家裡人多挺綠，但他與政治並沒有淵源。高中念建國中學，考上台大大氣系後，沒畢業，目前未婚，無殼蝸牛。洪申翰最早從接觸台大樂生週開始，多次參與樂生青年抗爭，被警察逮捕，整車抗爭者被載去偏遠處丟包，都是家常便飯。

漸漸從樂生青年變成反核中年，他坦言，自己是在馬英九當總統的時候開始關心核四議題，2010年到綠色公民行動聯盟任職，因為長期都在社運界、參與街頭運動，洪申翰出身平凡家庭，沒有背景自然也沒有雄厚財力，洪申翰透露，自己其實戶頭常常沒什麼錢，「但是這也沒什麼，月底沒錢就吃泡麵或麵包，我真的不覺得我很窮。」

2020年洪申翰當選民進黨不分區立委，選後遇到候選人要申報財產，他不知道存款低於100萬不用申報監察院，於是傻傻請助理全部照實填，申報財產出爐後，他成了監察院認證的最窮立委，因為全身現金只有23萬元與一輛機車。

當立委第二年，洪申翰總算「突破」自己的存款，2021年申報財產他存款61萬元，洪笑著說「這次學聰明，我沒申報機車」。結果還是被封為「赤貧立委」，洪申翰面對記者屢屢喊：「我真的很窮嗎？」「我心靈很富足」。洪申翰私下表示，自己現在全是活期帳戶，薪水來就花，沒花完就存起來，其實沒那麼辛苦。

其實洪申翰的「赤貧」，也是與他的立法院同事相較，讓他身在貧窮線下。像是同黨立委高嘉瑜去年又加碼10張台積電股票，讓她成為立法院內擁有21張台積電的女人；國民黨立委張育美就有土地12筆、建物7筆、現金304萬餘元、存款2783多萬元，名下股票單以票面價10元計算，就高達2億6629萬2530元、另有保單14筆、事業投資3億3125萬元。

洪申翰表示，其實以前他還有過戶頭只剩幾百元，有些提款機只能領千元鈔，害他要跑很多家超商才領出幾百元，但這些對他而言都真的還好啦，真的沒那麼慘。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
38.61%61.39%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
92.19%7.81%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
1.62%98.38%
2021-04-29-2021-05-02
即時
推薦閱讀