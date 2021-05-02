赤貧立委洪申翰理財術　「領到薪水存銀行」　　

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漸漸從樂生青年變成反核中年，他坦言，自己是在馬英九當總統的時候開始關心核四議題，2010年到綠色公民行動聯盟任職，因為長期都在社運界、參與街頭運動，洪申翰出身平凡家庭，沒有背景自然也沒有雄厚財力，洪申翰透露，自己其實戶頭常常沒什麼錢，「但是這也沒什麼，月底沒錢就吃泡麵或麵包，我真的不覺得我很窮。」
2020年洪申翰當選民進黨不分區立委，選後遇到候選人要申報財產，他不知道存款低於100萬不用申報監察院，於是傻傻請助理全部照實填，申報財產出爐後，他成了監察院認證的最窮立委，因為全身現金只有23萬元與一輛機車。
當立委第二年，洪申翰總算「突破」自己的存款，2021年申報財產他存款61萬元，洪笑著說「這次學聰明，我沒申報機車」。結果還是被封為「赤貧立委」，洪申翰面對記者屢屢喊：「我真的很窮嗎？」「我心靈很富足」。洪申翰私下表示，自己現在全是活期帳戶，薪水來就花，沒花完就存起來，其實沒那麼辛苦。
其實洪申翰的「赤貧」，也是與他的立法院同事相較，讓他身在貧窮線下。像是同黨立委高嘉瑜去年又加碼10張台積電股票，讓她成為立法院內擁有21張台積電的女人；國民黨立委張育美就有土地12筆、建物7筆、現金304萬餘元、存款2783多萬元，名下股票單以票面價10元計算，就高達2億6629萬2530元、另有保單14筆、事業投資3億3125萬元。
洪申翰表示，其實以前他還有過戶頭只剩幾百元，有些提款機只能領千元鈔，害他要跑很多家超商才領出幾百元，但這些對他而言都真的還好啦，真的沒那麼慘。