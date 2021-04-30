Honda Rebel500 / Rebel500 S 28.8、29.8 萬風格登場

Honda Rebel500 / Rebel500 S 28.8、29.8 萬風格登場
▲ Honda Rebel500 / Rebel500 S 28.8、29.8 萬風格登場

2GameSome - 有車賞

2021-04-30 20:55:00

2021 年式的 Rebel500 車系，除原先的基礎車型，更導入 Rebel500 S 版本。2021 年式 Rebel500 正式價格為 288,000 元、Rebel500 S 為 298,000 元，兩款車預計於 7 月到港並於今年第三季陸續交車。

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Honda Taiwan 致力台灣二輪市場發展

因應市場的擴大，Honda Taiwan 充實黃牌級距產品線，在 SPORT、STREET、ADVENTURE、CRUISER、URBAN 等五大車型風格導入熱門機種，服務不同面向的騎士。

2021 Rebel500S 消光灰。
2021 Rebel500S 消光灰。
Rebel500 S

以 Rebel500 的帥勁車格為基礎，加上強化風格的獨特配件，LED 圓形頭燈配有專屬頭燈罩，塑造個性十足的車頭總成，搭配前叉防塵套配件組，突顯其桀驁不馴的個性，視覺上更顯粗獷風格；椅墊則更換成質感加倍的棕色前菱格紋、後皮革椅墊，讓車體層次再向上提升，攫取富有品味的騎士獨到的目光。承襲 Rebel500 隨興帥氣外觀，增加畫龍點睛的個性配備，兼具平易近人的座高以及騎乘姿勢，成為入門巡航車款的理想選擇。Honda Taiwan 2021 年式 R ebel500 S 正式售價為 298,000 元，專屬車色為消光灰。

2021 Rebel500 寶石藍。
2021 Rebel500 寶石藍。
Rebel500

Rebel500 自推出便成為 Honda Taiwan的高人氣機種，其針對巡航車特性調校的引擎，展現豐富扭力與運行的鼓動感，在外型上揉合極簡、修長、低伏的「bobber」風格，擁有平易近人的座高與騎乘姿勢，並採用滑動離合器，減輕出遊所帶來的疲勞。Honda Taiwan 2021 年式的 Rebel500 正式售價為 288,000 元，並有消光白、寶石藍兩色。

2021 Rebel500 消光白。
2021 Rebel500 消光白。
 

Rebel500

Rebel500 S

車長×車寬×車高

2,205mm x 820mm x 1,090mm

油箱容量

11.2L

軸距

1,490 mm

座高

690mm

裝備重量

191 kg

192kg

引擎型式

水冷並列雙汽缸

變速型式

往復式6

內徑 x 行程

67.0mm x 66.8mm

壓縮比

10.7

排氣量

471c.c.

供油方式

PGM-FI 電子燃油噴射

最大馬力

39.5HP/ 8,500 rpm

最大扭力

4.2kg-m / 4,500rpm

前懸吊系統

正立式前叉

後懸吊系統

雙槍避震器

前輪尺寸

130/90-16

後輪尺寸

150/80-16

傳動方式

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