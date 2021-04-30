▲ Honda Rebel500 / Rebel500 S 28.8、29.8 萬風格登場

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因應市場的擴大，Honda Taiwan 充實黃牌級距產品線，在 SPORT、STREET、ADVENTURE、CRUISER、URBAN 等五大車型風格導入熱門機種，服務不同面向的騎士。
Rebel500 S
以 Rebel500 的帥勁車格為基礎，加上強化風格的獨特配件，LED 圓形頭燈配有專屬頭燈罩，塑造個性十足的車頭總成，搭配前叉防塵套配件組，突顯其桀驁不馴的個性，視覺上更顯粗獷風格；椅墊則更換成質感加倍的棕色前菱格紋、後皮革椅墊，讓車體層次再向上提升，攫取富有品味的騎士獨到的目光。承襲 Rebel500 隨興帥氣外觀，增加畫龍點睛的個性配備，兼具平易近人的座高以及騎乘姿勢，成為入門巡航車款的理想選擇。Honda Taiwan 2021 年式 R ebel500 S 正式售價為 298,000 元，專屬車色為消光灰。
Rebel500
Rebel500 自推出便成為 Honda Taiwan的高人氣機種，其針對巡航車特性調校的引擎，展現豐富扭力與運行的鼓動感，在外型上揉合極簡、修長、低伏的「bobber」風格，擁有平易近人的座高與騎乘姿勢，並採用滑動離合器，減輕出遊所帶來的疲勞。Honda Taiwan 2021 年式的 Rebel500 正式售價為 288,000 元，並有消光白、寶石藍兩色。
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Rebel500
Rebel500 S
|車長×車寬×車高
2,205mm x 820mm x 1,090mm
|油箱容量
11.2L
|軸距
1,490 mm
|座高
690mm
|裝備重量
191 kg
192kg
|引擎型式
水冷並列雙汽缸
|變速型式
往復式6檔
|內徑 x 行程
67.0mm x 66.8mm
|壓縮比
10.7
|排氣量
471c.c.
|供油方式
PGM-FI 電子燃油噴射
|最大馬力
39.5HP/ 8,500 rpm
|最大扭力
4.2kg-m / 4,500rpm
|前懸吊系統
正立式前叉
|後懸吊系統
雙槍避震器
|前輪尺寸
130/90-16
|後輪尺寸
150/80-16
|傳動方式
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