電梯貼3字「超客氣公告」！指引照曝光　眾愣：怎都不來

現代都市舉凡上班、逛百貨公司或是家住在高樓層都會搭到電梯，某些與飯店共用大樓的辦公室或空間也會在電梯旁設置標語，提供搭乘電梯的民眾參考使用。不過某些標示除了考驗民眾智商外也非常考驗設計的重要性，日前就有一處飯店在電梯外貼上引導民眾按電梯的標語，沒想到卻意外誤導眾人，更有網友直呼「我按過了電梯都不來！」。

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這名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》張貼這兩處標語，仔細一看原來是某間與百貨公司共用電梯的五星酒店在按鈕旁貼上了寫著「請按我」的指示，一旁更提到由於商場電梯無法直達飯店，所以若要搭乘10樓到23樓入住的民眾得按下一旁的電梯按鈕。

▲電梯太過「貼心」的標語讓不少民眾霧煞煞。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）

不過這張電梯公告上的設計似乎太過「貼心」，還特別放上一處用手指按下去的圖案，試圖提醒民眾要按下方的上樓按紐，沒想到這幅插畫卻意外讓許多乘客誤認是要按在圖案上，只見發泡版已經出現凹陷進去的痕跡，明顯是被不少民眾誤會，出現了不斷被重重按下的模樣。

▲民眾不斷按錯的行為讓發泡版上出現凹痕。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）

照片曝光後，就連原PO也忍不住自我調侃「我按過了，電梯都不來！」，許多網友看到這款「貼心」設計也不禁笑翻，紛紛留言回應「看來你並不孤單」、「按到都凹進去了還不來」、「論UI設計的重要性」，更有網友幽默吐槽「貼那個標語根本就是多餘的」、「應該是箭頭往下吧！做這樣我都想按那個地方了」、「沒貼沒事，貼了就強迫智力測驗」。（編輯：楊智傑）