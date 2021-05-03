好還能更好？現地實測 XPEL 全新 LUX MAX 車漆保護膜

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【前情提要：自體修復超神奇！！我的 PORSCHE 911 與 XPEL 車漆保護膜實際體驗】
XPEL 最新 LUX MAX 車漆保護膜
前情提要一下，身為今天的主角，早在 1997 年於美國成立的 XPEL，始終致力車漆保護膜技術的研發與創新，2011 年更領先業界首創具自體修復能力的 TPU 膜料，迄今 XPEL 已成為遍佈全球 80 餘國的保護膜領導品牌，並在台灣設有分公司，以提供最完善的服務品質，再加上領先業界獨創的專利 DAP 專車專用裁切資料庫，全球同步隨時更新各車型資料，透過電腦裁切不僅切線更美觀，對於愛車車漆也更具保障。
而 XPEL LUX MAX 便是甫推出的最新世代車漆保護膜產品，在既有的車漆保護膜 LUX PLUS 以及消光保護膜 LUX MATTE 之外，以厚度提升的方式提供更強大的實質防護，並維持 LUX PLUS 亮眼的表面光澤，讓 XPEL LUX MAX 車漆保護膜在提供更上一層樓防護性的前提下，依舊保有亮眼奪目的外觀光澤。
XPEL LUX MAX vs. XPEL LUX PLUS
坦白說，其實我對包覆愛車全身的 LUX PLUS 已著實滿意，這次利用採訪的機會亦順便回到 XPEL 授權經銷商進行保護膜清潔與養護，在 XPEL 原廠規範的清潔保養完工後，那光彩奪目的光線折射與鈑件反光簡直讓人戀愛，不過既然聽說全新 LUX MAX 車漆保護膜更厲害，當然迫不及待以肉眼感受兩者間的差異，說真的，單用看的還真是一樣夢幻，不管我的老 911 或是旁邊這輛全新 Focus ST，放在燈光美氣氛佳的 XPEL 授權經銷商店裡亮度根本難分軒輊，而實際以指腹觸摸保護膜邊緣比較，則發覺 LUX MAX 似乎較 LUX PLUS 要來得厚上一截，而這...難道就是 LUX MAX 比起 LUX PLUS 更強大的理由？
這時 XPEL 原廠人員神秘兮兮拿出一片比例縮小且貼上不同品牌車漆保護膜的引擎蓋鈑件，以及用來測量烤漆厚度的膜厚計，讓我們得以在測得烤漆厚度為 108um 的條件下，量測每一塊膜與烤漆的總厚度，當我們實際測試後，可得知LUX MAX 膜厚達 372um，而貼在我車上的 LUX PLUS 則為 327um，兩者確實有著一定程度的差距。
而當改以另外的光澤度計測試時，LUX MAX 則以 92 GU 的成績大幅領先其他品牌，而自家 LUX PLUS 也僅以些微幅度落後給 LUX MAX。
除了最上方的 LUX MAX 與 LUX PLUS 外，這片小比例引擎蓋的其他部分還同時貼上消光版本的 LUX MATTE，以及其他五塊他牌競品並以編碼 A、B、C、D、E 標註，都遠遠被甩在 LUX MAX 之後，至於光澤度部分扣除消光的 LUX MATTE 之外(消光當然光澤度超低)，五款競品也僅有 D 與 E 能夠接近 LUX PLUS，其餘則完全不是對手。
柏油髒污大亂鬥
與此同時我也注意到，其中幾塊保護膜上頭都有明顯黃黃的污漬痕跡，原來這些保護膜早在一個半月前便塗上由瀝青與汽油混合物，以模擬膜體遭遇柏油髒污噴濺殘留在保護膜的常見狀況，到了我們採訪前才將之擦拭清除，至於殘留的顏色深淺，正象徵著各款車漆保護膜長時間下的抗污實力。
果不其然，有實力才敢大小聲，用肉眼看 XPEL LUX MAX 上頭的污痕色澤淺到幾乎看不出來，一旁的 LUX PLUS 則稍微明顯點，但依舊能歸類模範生等級，有趣的是 XPEL 消光膜 LUX MATTE 竟是其中表現最好的一款，左看右看根本檢查不出曾受污染，至於下方 A、B、C、D、E 五款競品雖神秘兮兮的並未標示品牌，只被告知都是市場最熱門的車漆保護膜產品，但抗污能力顯然與三款 XPEL 車漆保護膜不在同一個量級，經過 45 天瀝青汽油混合物的摧殘，黃褐色污漬已無法完全去除，而留下明顯的染色痕跡，而這不但顯示了 XPEL 傑出的抗汙能力，同時也凸顯了常洗車的重要性，如果不洗車任由汙漬留在車上，無論有無貼覆車漆保護膜，下場應該都不太妙。
而事實上，從我的 PORSCHE 911 貼覆 LUX PLUS 到現在約略兩年的時間裡，儘管洗車頻率不低，但都只是用一般泡沫進行基本清潔而已，至今依舊難以察覺任何柏油附著的痕跡，髒汙容易清除的特性，也算是包覆 XPEL 車漆保護膜額外獲得的附加價值吧？
定期養護便能常保閃亮
我們當然也很好奇剛剛一直被拿來當樣板的 Focus ST，當初為什麼會選擇 XPEL LUX MAX 作為保護車漆的終極解決方案，剛好遇上侃侃而談的車主 Vic，於是對於 LUX MAX 又有了一層更深的認識。
「其實我也貼過 LUX PLUS。」Vic 說道：「我前一台車就是包 LUX PLUS，說真的已經非常滿意，只不過後來換了這輛 Focus ST，因為早習慣了 XPEL 車漆保護膜的好處，甚至還刻意延後新車交期以配合店家包膜排程，當一旦知道新產品 LUX MAX 擁有更棒的防護效果，在有限的價差下，自然樂得嚐鮮體驗。」
「LUX MAX 也真的沒讓我失望，不管高速公路的飛石噴濺或是鳥屎汙漬的摧殘，一點都不能在我車上造成絲毫損傷。」Vic 興奮的分享：「最重要的，我很在乎車的亮麗與美觀，而 LUX MAX 不僅提供不輸 LUX PLUS 的亮度，甚至還要來得更加光彩奪目，比起我之前試過的各種鍍膜或打蠟，很明顯的又更漂亮而看得更開心。」
當然之所以如此，也得歸功於 Vic 的愛車清潔功夫與按時回廠養護做得徹底，由於當初經過 XPEL 原廠認證的包膜施工流程最後有一道專用封膜劑塗層的工序，以專用配方封閉保護膜表面毛細孔，避免保護膜表層發生黃化或污染狀況，而當髒污日積月累後，仍需深層潔淨並重新覆蓋塗層才能確保車漆保護膜的美觀，因此每隔數月至半年時間，超愛車的 Vic 便會回到 XPEL 授權經銷店好好為愛車養護一番，好確保抗污與抗腐蝕能力能夠長時間維持。
而我自己恰好也透過這次採訪的機會，讓店家為我的車進行了標準保護膜深層清潔養護，看著店家以先洗車後用白色瓶身的專用清潔劑將全車清理一遍，再抹上特殊配方的封膜塗層，在經過約略一小時多的施作後，這輛已貼膜兩年的 911 立刻煥然一新，閃爍動人程度絲毫不輸剛貼膜時的感動，也難怪 XPEL 敢對旗下產品提供 10 年不泛黃、不龜裂、不翹邊與不脫落保固服務，當然能讓愛車者如我輩，得以享受每天見到閃亮亮新車般的好心情！