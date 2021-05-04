【MotoGP戰報：西班牙站】Quartararo因傷冠軍飛走，Ducati包辦冠亞軍大豐收

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MotoGP西班牙站在經過排位賽後由Quartararo取得竿位，Morbidelli居次，Miller位居第三，而Marquez因排位賽發生轉倒所以只能從第14位起跑。
起跑後Quartararo未能守住領先位置掉至第四，而Miller則趁此一舉衝到第一，Morbidelli則維持第二，Bagnaia也上升一個位置，不過很快的來到第四圈Quartararo就取回領先排名，並開始拉出些微安全距離。在此之後領先集團就呈現各跑各局面，而Rins與Mir則在中間排名努力挺進，但Rins運氣實在不好又發生轉倒意外，但好在還能重新返回賽道，不過排名已掉落至最後墊底。
就當看似大局已定時Quartararo圈速開始變慢，原以是車輛或輪胎衰退等問題，但事後Quartararo表示是因手臂傷勢導致，由於傷勢緣故Quartararo進彎不僅無法貼近Apex，左右轉向也顯得相當痛苦掙扎，在此狀態下許多車手紛紛都能輕鬆超越Quartararo，使其不僅喪失冠軍寶座最終也只能以第13名完賽。由於Quartararo排名滑落Miller則趁機收復失土，並立即擺脫後方對手呈現獨走，Bagnaia也成功超越Morbidelli來到第二，最終就以此順序衝過終線，而Marquez則以第七名成績完賽，看來似乎已慢慢回復水準。
而目前積分排名分別為Bagnaia（66分）、Quartararo（64分）、Vinales（50分）、Mir（49分）、Zarco（48分）。