能源轉型年代裡仍不忘本，純粹地跑車基因仍在─Porsche Taycan 4S試駕

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雖然Taycan的上市排序上較其他同門師兄弟相對較晚，外觀上看似許多設計元素在其他兄弟們上都看得見，但實際上Taycan才是引領Porsche最新設計語彙的開端，2015年法蘭克福車展中Porsche發表Taycan的前身，電動概念跑車 Mission E，就帶來了車頭視覺效果極其寬闊扁平，更強調俐落的雙翼弧線。車身輪廓以往車尾後掠的運動化線條等Porsche新世代基本造型架構，加上四點式日行燈與煞車燈等元素，都逐步落實在Porsche各車款上，而源自Mission E的Taycan，幾乎完整保留了最初的樣貌，在流線且充滿力量的造型下，還具備Cd 0.22之超低風阻係數，對節省能源更有所助益。
進入車內，Taycan的基本陳設仍維持Porsche一貫的水平排列之中控台設計，但將獨立曲面設計的儀錶板略為提高至視覺高點，以便於駕駛判讀資訊，而中央介面則是由結合10.9 吋觸控螢幕之多功能主機與下方的空調觸控面板所組成，其中主機介面較其他車款有所更新，功能介面的排列變得更井然有序，使用辨識與操作邏輯上都有所提升，使用上較其他車款更容易上手；此外，試駕車上也選配了提供副駕駛操作的乘客觸控顯示幕，也可執行導航、媒體、通訊、基本設定等功能操作，可幫忙分擔駕駛在操作上的壓力，其實是相當值得選配的配備，也讓副駕駛座的乘客在車內，對於操作車輛更有參與感。同時，Taycan也導入了語音辨識功能，僅須說出「Hey Porsche」指令即可啟動操作。
至於車內空間，以一輛車長達4.9米以上的車款來說，Taycan的空間表現並不算突出，沒有像Panamera具有不錯的空間表現，乘坐感大約與中型房車相當，但後座頭部空間受到造型影響，壓迫感無法避免，但它終究訴求它是款跑車，在空間上就不用太過計較，同時與大多數電動車相同，Taycan也具備前後兩處行李廂，容積分別為84公升與366公升，後座椅背也具備2-4-2翻倒功能，可延展容量，在載物的便利性上，以跑車標準就可說是相當充裕的了。
然而大家對於Taycan最關注的，當然還是在他的動力系統與動態表現上，基本上Taycan全車系都採四輪傳動設計，前、後軸都搭載了一具電動馬達，試駕的Taycan 4S，在標準配備雙層高性能電池下，具備571 PS（420 kW）最大馬力，與650N最大馬力，搭配跑車季時套件可在4秒內由靜止加速到100km/h。
相較於多數電動車，充滿純粹跑車DNA的Taycan 4S，真的還是比較像是在開一輛大家所熟悉的汽車，不會有太超過的科技手感，沉穩的底盤與轉向手感，開起來比較像是尺碼小一點，更安靜的Panamera，而比較特別的是，Taycan 的後軸具備保時捷創新研發的二速變速箱。第一檔提供 Taycan 更高加速力道，有助於靜止起步；齒比綿長的第二檔即便在高速行駛時，仍確保高效率及功率儲備。所以在加速時，的確會有一個換檔的感覺，這也讓它的加速體感更接近傳統燃油車；至於操控性上，就無需贅述，具有當前電動車最好的貼地性與穩定性，低重心讓他在高速過彎時，可以牢牢地緊貼地面，加上主動式空力套件，會自動將尾翼升起增加下壓力，給予駕駛者十足信心，當然，較低的乘坐位置配置，也有助於駕駛更明確地掌握車輛動態反應，總之，它就是輛Porsche，就算是台電動車，基因是不會改變的。
最後，不免俗地，大家還是很容易將Taycan拿來與Tesla相比，不管是性能、續航力、或是C/P值等等，但這段時間以來，隨著越來越多車廠投入電動車發展，傳統車廠與Tesla在造車基本理念上的差異是越來越顯而易見，在Taycan上尤其明顯，當上車的那一刻起，所有人並不需要為了絢麗的科技界面而重新適應，Porsche身為高端品牌該有的組裝細緻度、高檔材質的運用以及豐富的配備，以及在操控本質上的要求，一點也沒有被妥協調，都足以支撐起Taycan的價格與價值。
| Porsche Taycan 4S
| 長寬高(mm)
| 4963/1966/1379
| 軸距(mm)
| 2900
| 車重(kg)
| 2880
| 動力型式
| 前、後電動馬達
| 最大馬力(ps)
| 571
| 最大扭力(Nm)
| 650
| 前懸吊
| 雙Ａ臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 前225/55R19、後275/45R19
試駕車前235/35R21、後 305/30 ZR21
| 0-100km/h(秒)
| 4.0
| 售價(萬元)
| 473.0