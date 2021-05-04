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指揮官陳時中表示，案1153為本國籍30多歲男性，為華航機師，4月16日至18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，Ct值13。
29日活動區公布 曾於松山區用餐
案1153不確定是於本土感染或於境外，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。疫調後公告其可傳染期間活動史（詳見附圖），4月29日凌晨曾與案1154共同前往松山區HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，18:00-20:00海真私房菜民生店用餐，提醒相關民眾進行14天自我檢康監測。
華航機師案首位空服員確診 曾與案1153接觸
案1154為本國籍20多歲女性，為同公司空服員，4月22日至25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；29日晚間因應諾富特旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診，Ct值14。
個案發病前2天均在集中檢疫所檢疫，故無匡列接觸者。不過案1154於28日檢疫期滿後，曾於29日接觸案1153，感染發病是否與案1153有相關性，尚待進一步釐清。
機組人員檢疫期僅三天 將研擬是否延長
由於兩者於檢疫期間採檢皆為陰性，卻於檢疫期滿後確診，外界質疑是否應將目前機組人員3天檢疫期延長，陳時中回應，這部分需與航空公司研議，是有必要，但詳細時程需討論，若強制拉長為14天，對經濟影響甚鉅。
同時陳時中也表示，兩名個案多次採檢均為陰性，表示尚無傳染力，因此民眾也無需詳細追查他們的行蹤，有掌握接觸者均已匡列隔離，有不確定的接觸者，指揮中心便會公告活動史供民眾參考，注意自身健康。
水電工程人員行蹤公布 曾出沒於蘆洲區
而確診之旅館水電工程人員（案1145），4月26日21:15-00:30至蘆洲區皇爵飲料店，29日11:50-12:10於吉野烤肉飯用餐，21:30-22:40於皇爵飲料店。醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案有至飯店B1員工餐廳用餐，經調查，地下室通風較不良，且與房務組、辦公室活動範圍重疊，走道也較狹窄，推測有可能於此感染，也限期旅館應改善。目前還有9位外包人員待採，7位採檢中。
疫情升溫 民眾應配戴口罩、室內活動實名制
由於近期疫情升溫，指揮中心呼籲，民眾進入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關」等八大類場所應佩戴口罩，室內活動應落實實聯制，並配合業者進行體溫量測及手部消毒。戶外集會活動，建議採「人數總量管制」，確保民眾保持社交距離，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等不適情形時，應避免前往上述場所。公眾集會活動主辦單位應參考「COVID-19因應指引：公眾集會」，評估風險及制定相關防疫應變計畫。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】機師與空服員再＋2 蘆洲、松山區這幾處注意！
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