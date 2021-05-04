我是廣告 請繼續往下閱讀
依據國發會資料，我國65歲以上人口目前約380萬人，約占總人口比率16%，為「高齡社會」，衛生福利部106年老人狀況調查報告，長者衰弱情形隨年齡增加而上升，尤以75-79歲功能衰退最為明顯。
另依據106年國民健康訪問調查報告，65歲以上年長者，超過8成的人至少患有1種慢性病，而同時患有2種慢性病的比率超過6成，且慢性疾病會增加功能衰退與失能風險。
瞄準身體與心理健康 及早預防及延緩失能
國民健康署去(109)年參酌世界衛生組織長者整合性照護評估(ICOPE)指引，提供長者上述面向之整合性評估。賈淑麗代理署長表示，該項服務與傳統以疾病導向的檢查不同，主要是著重長者功能之評估，有助於早期發現功能衰退狀況，維持及改善長者身體功能與心理健康。
長者健康整合式服務 符合資格快報名
國民健康署110年補助各縣市衛生局招募醫療院所提供長者健康整合式服務，服務對象為有慢性疾病之65-74歲民眾(原住民提早至55歲)及75歲以上民眾，當年度可接受服務1次，鼓勵符合資格民眾可多加利用，惟名額有限，可把握時間洽衛生局了解服務院所相關資訊。
國民健康署呼籲，長者早期衡量身體與心理功能，及早介入醫療與社區資源的幫助，就能提升抗老力，高齡生活健康更美滿。
資料來源：健康醫療網 精準提升長者抗老力 健康整合式評估起跑
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊