精準提升長者抗老力　健康整合式評估起跑

精準提升長者抗老力　健康整合式評估起跑
精準提升長者抗老力　健康整合式評估起跑

健康醫療網

2021-05-04 17:31:04

【健康醫療網／記者曾正豪報導】維護家中長者身體健康，不只是關心慢性疾病控制的情形，更需要留意身體與心理功能！國民健康署參考國際文獻，將抗老最核心的八個面向「認知功能、行動能力、營養、聽力、視力、憂鬱情形、用藥及生活目標」，整合為一套簡要的評估工具—長者健康整合式評估。

我是廣告 請繼續往下閱讀
老化導致功能衰退　慢性疾病增加失能風險

依據國發會資料，我國65歲以上人口目前約380萬人，約占總人口比率16%，為「高齡社會」，衛生福利部106年老人狀況調查報告，長者衰弱情形隨年齡增加而上升，尤以75-79歲功能衰退最為明顯。

另依據106年國民健康訪問調查報告，65歲以上年長者，超過8成的人至少患有1種慢性病，而同時患有2種慢性病的比率超過6成，且慢性疾病會增加功能衰退與失能風險。

瞄準身體與心理健康　及早預防及延緩失能

國民健康署去(109)年參酌世界衛生組織長者整合性照護評估(ICOPE)指引，提供長者上述面向之整合性評估。賈淑麗代理署長表示，該項服務與傳統以疾病導向的檢查不同，主要是著重長者功能之評估，有助於早期發現功能衰退狀況，維持及改善長者身體功能與心理健康。

長者健康整合式服務　符合資格快報名

國民健康署110年補助各縣市衛生局招募醫療院所提供長者健康整合式服務，服務對象為有慢性疾病之65-74歲民眾(原住民提早至55歲)及75歲以上民眾，當年度可接受服務1次，鼓勵符合資格民眾可多加利用，惟名額有限，可把握時間洽衛生局了解服務院所相關資訊。

國民健康署呼籲，長者早期衡量身體與心理功能，及早介入醫療與社區資源的幫助，就能提升抗老力，高齡生活健康更美滿。



資料來源：健康醫療網 精準提升長者抗老力　健康整合式評估起跑

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
16.67%83.33%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
60%40%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.96%66.04%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.33%15.67%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀