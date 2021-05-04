遏止登山入園違規　雪霸管理處派駐人力加強查核

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）開放山林政策加上疫情影響，國內登山人數增加，雪霸國家公園管理處今天表示，今年1至3月入園人數較去年同期成長23.4%，但違規入園案例也層出不窮，將加強查核取締。
雪霸國家公園有8條主要登山路線，各路線可相互串連，隨著開放山林及疫情期間國旅熱潮，園區山屋及營地成為山友競相申請住宿熱點，週末及連假期間多呈現滿額狀態，雪管處近期受理入園申請案件，發現不少申請者的資料存有疑慮。
雪管處指出，部分山友連續2至3天申請入住七卡山莊，或是申請距離相近的營地，都與一般登山行程規劃常理不符，有可能是為搶占山屋床位或營地；另外也發現有冒用他人資料申請者，或是將2日以上長行程縮減為1日，恐低估登山風險。
雪管處統計今年1至3月申請入園人數，較去年同期成長23.4%，針對有疑慮申請案件均主動聯絡申請者，關心行程計畫與隊伍經驗後予以審核或退件，並列為入園關注查核重點。
雪管處另分析，今年入園違規以「四未」類型佔多數，包括未經核准任意紮營、未取得山屋或營地住宿資格卻擅闖入住、未辦理入園報到且沒有在入園前5天取消申請、未依申請許可入園日期進入園區或任意變更行程。截至4月底，已有203人因違規入園，遭處分停權，暫停申請入園資格半年至1年，另有51人受罰鍰新台幣1500元至3000元。
雪管處表示，為遏止蓄意違規入園，將加強入園查核作業，由雪管處在七卡山莊每日派駐人力掌握現地入園情形，新竹林管處於九九山莊常駐服務人員協助回報園區山屋或營地入住情況，並邀保七總隊第五大隊警力不定期聯合巡查，核對入園隊伍是否擅自變更行程等違規入園情事。（編輯：李錫璋）1100504