NOW早報／機車保養1千5合理？網曝「公道價」：尊重專業

機車大保養1500元合理嗎？內行曝「公道價」：尊重專業





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除了汽車和大眾運輸外，在台灣，機車是許多人最愛的交通工具之一，不僅方便代步，與汽車相比，停車相對容易，機動性也較高，而在價錢方面，機車更親民好入手，維修費相對也較無負擔一些。然而，近日就有網友在

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八卦板提問「機車大保養多少錢才合理？」釣出不少內行曝光「公道價」，紛紛回應「大保基本就1500 ，然後換東西再加」、「清洗積碳嗎？有的話好像將近2,000元吧，沒有的話就看項目」、「普利珠+開閉盤都換的話，1500還可以」、「山葉大保養1700」、「1500元就是公道價呀，我拆開來只有火星塞要換250元，總共就付了1750元」。

▲有網友在PTT詢問大家「機車大保養1500元是否合理？」釣出內行曝光「公道價」。（圖／翻攝自PTT）

今日天氣／鋒面通過降雨機率增 東半部及馬祖留意局部大雨

今（5）天鋒面通過台灣地區，各地雲量增加，馬祖在清晨至上午可能有雷雨出現，中部以北、東半部地區及南部山區都有降雨機會，其中北部及東半部地區降雨較為明顯，東半部如果對流發展旺盛不排除有雷雨發生，另外在東半部地區及馬祖有局部大雨發生的機率，提醒大家留意天氣上的變化攜帶雨具備用；入夜後鋒面離開，屆時除了東半部地區仍有降雨情形之外，其他地區天氣恢復穩定；溫度方面，各地低溫大致落在22至25度，高溫則是北台灣略微下降，北部及宜花地區25至27度，其他地區29至32度。





無視藍營杯葛 綠黃白決議5月17日開首次修憲委員會會議





在立法院院長游錫堃主持下，立法院朝野黨團昨（4）日第3度針對修憲委員會相關事宜進行協商，雖然國民黨團並未出席，但民進黨黨團、時代力量黨團、民眾黨黨團都一致認為修憲期程應往前推進，因此決議將在5月17日召開第一次修憲委員會會議，並將協商結果交給國民黨團簽名補正。

▲立法院4日針對修憲委員會相關程序進行朝野協商，雖然國民黨團未參與，但綠、黃、白三黨團人認為應「盡快往前走」，決議5月17召開第一次修憲委員會會議。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

全台首例！機師打疫苗仍染疫 案1153四月才剛打完疫苗





中央流行疫情指揮中心，昨（4）日又捎來壞消息，公布國內新增2例感染源調查中COVID-19確定病例，為某航空公司機師（案1153）及空服員（案1154）。指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今（2021）年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於昨日確診（Ct值13），感染源待釐清。目前已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。根據最新消息指出，昨天新增確診的案1153機師，經指揮中心發言人莊人祥證實，他其實已經在4月22日施打第一劑新冠疫苗，但個案在5月1日發病，中間間隔9天。

▲華航機師、諾富特飯店新冠肺炎群聚事件持續擴大。（圖／記者李春台攝，2021.04.29）

比爾蓋茲驚傳離婚！財產分配引關注 梅琳達有望分1.8兆





微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）3日在推特閃電宣布與妻子梅琳達（Melinda Gates）離婚，結束長達27年婚姻關係。但比爾蓋茲目前是全球第四大富豪，身家高達1300億美元（約新台幣3.6兆元），離婚之後的財產分配成為外界關注焦點。目前還不清楚比爾蓋茲與梅琳達離婚後的財務細節，但據部份外媒報導，梅琳達離婚後或許可以分得一半財產，約新台幣1.8兆，比爾蓋茲的離婚，勢必會影響到他在全球富豪排行榜的排名，但兩人也強調「離婚對他們龐大的慈善事業不會有太大的影響」，兩人也會維持在基金會的共同主席以及理事的職位。

▲比爾蓋茲與妻子梅琳達婚姻關係長達27年，兩人熱心公益還創辦了「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」（圖／美聯社／達志影像）

胎內記憶是真的？7歲兒曝「天上選媽」過程 下秒竟淚崩





胎內記憶也就是寶寶出生前的記憶，但這真的有可能嗎？近日就有位媽媽在臉書社團「爆廢公社」分享，7歲的兒子在睡前突然連問她兩次「媽媽，妳是真的想生我才生的嗎？」她則堅定的告訴兒子「媽媽絕對是在很幸福跟期待下決定讓你生下來的，不是意外，是我真的想要你才決定的」。沒想到兒子聽完她的回答後卻說，「媽媽我跟妳說喲，當初我在天上選好久才選到妳」，讓她忍不住提問「在天上是什麼樣子？」結果兒子竟直說「就很多跟我一樣在選爸爸媽媽的小孩，還有一個天神」，更透露「天神會給他們看這個人怎樣，還有這個人講話的口氣，做過什麼事，我看完覺得媽媽很好，所以就選妳了」。

兒子最後甚至流淚表示「媽媽，妳是很棒的人，所以我才選妳」，這讓她不禁驚呼「大概從他凶宅那件事到現在第二次最詭異的事了啦！完全不知道他掉淚的點在哪，超詭異又超感人的，他現在睡著了我還是滿頭問號」。對此，網友紛紛回應，「好羨慕喔，我兒子孟婆湯喝太多了，都問不出來」、「我有個朋友的小孩也有前世記憶，也是跟你一樣，就在天上選媽媽，超酷的」、「我原本也不相信，直到我女兒突然跟我們說了這件事情，而且越聽越覺得不可思議，她把我跟我老婆拍婚紗時的服裝、顏色、周圍的環境等都敘述了一遍，真把我嚇到」。（編輯：許苡晴）