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心臟在人體中扮演著幫浦的角色，負責將血液輸送到身體的各個部位；主動脈瓣膜（即主動脈開口）則是左心室與主動脈之間的重要開關，如果主動脈瓣膜不能正常打開或閉鎖不全，從左心室流向主動脈的血流就會改變，以致於部份血液流不出去、影響全身血液循環，增加心臟輸送血液的負擔，長期下來可能會引發胸悶、胸痛，嚴重者還會出現心絞痛、昏厥、心臟衰竭等症狀。
新式置換手術 減輕年長者身體負擔
臺北榮總心臟外科張效煌醫師表示，TAVI醫材已於今(110)年2月納入健保給付，手術時間僅需約50分鐘，不需全身麻醉及插管，以無痛方式進行，傷口小、復原時間短，風險低，對年長患者傷害小。只要80歲以上患者、曾接受心臟手術，經由二位心臟專科醫師判定開刀危險性過高的患者皆可適用，大幅減輕病人醫療負擔，為瓣膜置換手術治療新選擇。
主動脈瓣膜狹窄 手術治療是唯一選擇
臺灣開始邁向超高齡社會，因老化引起主動脈瓣膜狹窄（主動脈瓣膜開口縮小）的病人也隨之大幅增加。大部份病人在主動脈瓣膜狹窄初期是無法察覺出身體上的異狀，一旦發現症狀通常已到疾病末期，所以預後情況也非常差，想要有效治療嚴重主動脈瓣膜狹窄，手術治療是唯一選擇。
資料來源：健康醫療網 傳統主動脈瓣膜手術風險大 北榮「瓣中瓣」技術增安全
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