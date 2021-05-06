傳統主動脈瓣膜手術風險大　北榮「瓣中瓣」技術增安全

傳統主動脈瓣膜手術風險大　北榮「瓣中瓣」技術增安全
傳統主動脈瓣膜手術風險大　北榮「瓣中瓣」技術增安全

健康醫療網

2021-05-06 15:01:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】曾接受過傳統開心手術置換主動脈瓣膜的病人，如需再次置換，以傳統手術方式極易出現沾黏及嚴重出血情形，風險大大增加。現在，經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）再升級，利用導管將新的支架瓣膜放置在出問題的瓣膜處，撐開舊瓣膜開口，以「瓣中瓣」技術，讓瓣膜得以正常運作。

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及早發現心臟問題　避免憾事發生

心臟在人體中扮演著幫浦的角色，負責將血液輸送到身體的各個部位；主動脈瓣膜（即主動脈開口）則是左心室與主動脈之間的重要開關，如果主動脈瓣膜不能正常打開或閉鎖不全，從左心室流向主動脈的血流就會改變，以致於部份血液流不出去、影響全身血液循環，增加心臟輸送血液的負擔，長期下來可能會引發胸悶、胸痛，嚴重者還會出現心絞痛、昏厥、心臟衰竭等症狀。

新式置換手術　減輕年長者身體負擔

臺北榮總心臟外科張效煌醫師表示，TAVI醫材已於今(110)年2月納入健保給付，手術時間僅需約50分鐘，不需全身麻醉及插管，以無痛方式進行，傷口小、復原時間短，風險低，對年長患者傷害小。只要80歲以上患者、曾接受心臟手術，經由二位心臟專科醫師判定開刀危險性過高的患者皆可適用，大幅減輕病人醫療負擔，為瓣膜置換手術治療新選擇。

主動脈瓣膜狹窄　手術治療是唯一選擇

臺灣開始邁向超高齡社會，因老化引起主動脈瓣膜狹窄（主動脈瓣膜開口縮小）的病人也隨之大幅增加。大部份病人在主動脈瓣膜狹窄初期是無法察覺出身體上的異狀，一旦發現症狀通常已到疾病末期，所以預後情況也非常差，想要有效治療嚴重主動脈瓣膜狹窄，手術治療是唯一選擇。



資料來源：健康醫療網 傳統主動脈瓣膜手術風險大　北榮「瓣中瓣」技術增安全

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