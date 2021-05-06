「Toyota品牌形象館」進駐林口三井OUTLET ，一探品牌電動化車款規劃藍圖

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Toyota領先推動汽車電動化 旗下電動化車款布局齊備
豐田汽車日前正式宣布旗下bZ電動車品牌登場，同時也宣告將在2025年以前推出15款電池電動車(BEV)。事實上，Toyota在車輛電動化耕耘已行之有年，1997年便發表初代RAV4 BEV；同年並在美國推出第一代PRIUS，搭載油電複合動力系統(HEV)，提供消費者低碳排的先進動力選擇；之後更領先導入PRIUS插電式油電複合動力車(PHEV)，兼具純電行駛駕馭樂趣與油電車高燃油效率的優勢，至今全球已累積銷售超過1,700萬輛電動化車輛。
不僅如此，豐田汽車也在2014年領先車壇推出第一代Toyota Mirai氫燃料電池電動車(FCEV)，以純淨氫氣轉換為車輛行駛動力，在整個行駛過程中，除了H2O水分子之外，不會排放任何廢棄物。Toyota致力推行電動化車款發展，目標是協助達成全球「碳中和」計畫與環境永續，並在社會與科技推進的過程中，提供滿足消費大眾需求的全方位運輸工具選擇，不論是都會通勤族或是長途旅行愛好者，都能在Toyota找到最合適自身使用且負擔得起的運輸工具。
推展「碳中和」達成 讓環境永續成為可能
推展「碳中和」達成已是國際趨勢，但並非一蹴可幾；尤其以車輛而言，更需考慮從生產製造、行駛及回收過程的整體生命週期(LCA, Life Cycle Assessment)的總合排碳量。考量到目前台灣整體發電結構有78.5%是高碳排的火力發電，再生能源占比僅約6%，電池電動車(BEV)從車輛整體生命週期來看，其減碳效果並非絕對零碳排；而油電複合動力車(HEV)、插電式油電複合動力車(PHEV)同樣有著優異的減碳效果，並且在使用上更加彈性靈活，沒有里程焦慮的問題，再加上相對電池電動車(BEV)親民的價格，可以說是目前台灣消費者最務實的減碳運具選擇。
和泰汽車自2006年在台灣率先導入PRIUS起，便開始全力推廣最適合台灣使用的各式電動化車輛，希望將2025年電動化車輛(含HEV/PHEV/BEV)銷售占比由現在的25%提高到40%，積極協助台灣早日達成「碳中和」的目標。
隨插即充，無里程焦慮 零距離體驗PRIUS PHV插電式油電複合動力
為了讓更多消費者實際感受插電式油電複合動力(PHEV)的商品優勢，「Toyota品牌形象館」現場展示2台Prius PHV，讓民眾在OUTLET逛街之餘也能輕鬆賞車，同時也提供預約試乘服務，有興趣的消費者能親自駕駛體驗。Prius PHV以「都市純電、長程油電」為開發理念，結合電動車和油電車的優點，純電行駛里程最高達到64km，相當於日常短程通勤往返無須耗費一滴汽油；長程旅途也不必擔心電量問題，當電量較低時將切換為油電行駛模式，平均油耗高達109.9km/L，燃油經濟性絕佳。
Prius PHV只要用家裡的110V插座即可充電，同時也支援220V的充電模式，車主可選擇自費安裝充電樁，享有更快速的充電體驗。為了讓消費者親身感受Prius PHV隨插即充的便利優勢，「Toyota品牌形象館」也特別規劃110V通電裝置體驗區，讓消費者實際操作，體驗Prius PHV如同家電一般的便利充電模式
進駐MITSUI OUTLET PARK林口 貼近消費大眾傳遞品牌願景
Toyota本次選擇在MITSUI OUTLET PARK林口開設品牌形象館，便是看中其地點優勢與客群豐富度。而「Toyota品牌形象館」除了先進電動化車款探索外，更添加許多年輕人喜愛的潮流元素，吸引消費大眾訪店體驗。
「Toyota品牌形象館」正中央懸掛著直徑長達4公尺的巨大藍色球型裝置藝術，球面以雕刻師傅手工打磨的台灣地標象徵地球縮影，展現Toyota對環境永續發展的決心，以及全力達成「碳中和」的願景。此外現場也規劃許多攝影族喜愛的網美點，例如：充滿星際大戰風格的前衛座椅、文青必拍的星球書櫃等。活動期間來店完成拍照打卡任務，便有機會獲得每日限量驚喜小禮，敬邀各位消費大眾親臨體驗。
【Toyota品牌形象館 | MITSUI OUTLET PARK林口限定店】
展出期間：2021年5月7日～2021年7月31日
展示地址：新北市林口區文化三路一段356號(1F，近東口)
營業電話：(02)2609-0855
營業時間：
週一～週四 11:00~21:30
週五(包含例假日前一日) 11:00~22:00
週六～週日(包含例假日) 10:30~22:00