Hyundai Venue 吸睛新色限量 100 台 70.9 萬起新登場

Hyundai Venue 吸睛新色限量 100 台 70.9 萬起新登場
▲ Hyundai Venue 吸睛新色限量 100 台 70.9 萬起新登場

2GameSome - 有車賞

2021-05-06 21:55:01

南陽實業推出 Venue 超顯色限定版「堤芬妮 · 藍」與「珍妮佛 · 黃」兩款充滿個性與高雅氛圍的車色，僅 100 輛限定數量，珍藏價 70.9 萬元起。

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此次 Venue 超顯色限定版再次發揮高 C/P 值特色，不僅針對外觀超顯新車色導入「堤芬妮 · 藍」或「珍妮佛 · 黃」的高質感專屬塗裝，更針對座艙內座椅皮革滾邊處理與車身同色對應。

Venue 一問世多次締造單月超過 700 輛銷售表現。Venue 與有 LED 日行光環的分離式頭燈、依照車型不同各有巧妙設計的中央水箱護罩造型、外凸輪拱和深刻腰線設計，17 吋雙色切削五輻鋁圈、最高負重達 80kg 的車頂行李架、「V E N U E」車名標誌，與緋紅星辰 LED 尾燈組等。

Venue 擁有高規格主被動安全配備，除了全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊外，車體結構超過 62% 以強悍堅實 HSS高剛性鋼材打造，也搭載「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，包含 LKA車道偏移輔助系統、LVDA前方車輛駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統，再加上LDW車道偏移警示系統、FCW前方撞擊警示系統、FCA前方主動煞停輔助系統和 HBA智慧型遠近光燈調節系統等。

長/寬/高尺寸僅 4,040 x 1,795 x 1,615mm 的車身尺碼，輕鬆掌握俐落穿梭都會巷弄，並透過如 Push Start 引擎啟動鍵、三環高質感空調旋鈕、NAVI導航系統、倒車顯影系統、8 吋觸控懸浮式多媒體系統（附Apple Carplay & Android Auto）、恆溫空調、6/4分離傾倒後座、大空間行李廂及獨創隔板收納擴充設計、前控台 12V電源插座&雙 USB 插孔等設計與配備。

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