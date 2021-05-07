農民痛苦難翻身　《低端中國》揭習近平「全面脫貧」真相

▲彭博資深記者羅谷在近期出版的書中，提及中國農民工在底層的苦難以及掙扎。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像
▲彭博資深記者羅谷在近期出版的書中，提及中國農民工在底層的苦難以及掙扎。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-07 13:51:19

中國國家主席習近平在2月時宣布，中國農村近億人口已經實現脫貧，但遭到外界質疑真實性。一名長年生活在中國的彭博資深記者羅谷（Dexter Roberts）近期更出版了《低端中國：黨、土地、農民工，與中國即將到來的經濟危機》（The Myth of Chinese Capitalism: The Worker, the Factory, and the Future），揭露中國農工在底層的苦難與掙扎，指出中國內陸嚴重的社會不公和發展不足，很可能為中共政權埋下危機種子。

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羅谷在書中披露，中國農工們不但沒有享受到中國近30年來的經濟騰飛的福利，反而成為了棋子與犧牲品。他們面臨了嚴重的社會不平等、政府以及企業無止盡的剝削。農工們不但會因為戶籍是農業戶口而受到歧視，還得經歷家庭分離的痛苦。

《低端中國》書中就以人口不到1000 人的中國貴州省炳花村為中心展開敘述，這個以「布依族」為主的村莊，因為經濟落後和就業萎縮，年輕人大多背井離鄉，到沿海地區打工。

其中一名主人公莫路波13歲輟學，隻身一人坐火車到寧波，沒想到一下車就被流氓搶去身上所有財物。而他的表親莫梅荃唸書只唸到15歲，卻是全村教育程度最好的孩子之一，卻因為家鄉沒有工作崗位，只能前往東莞的電子廠打工，賺取一個小時一元人民幣的微薄工資。

根據《美國之音》報導，截至2020年底，像莫氏家族年輕人這樣的農民工卻高達2.856億，佔了中國總人口5分之一，而農村人口佔了中國人口的一半。但是中國的特殊戶口制度，讓這些農民工淪為國家的二等公民。

▲有分析人士認為，中國國家主席習近平計畫在中共極端體制下鞏固政權，有成為毛澤東第二的意圖。圖為北京街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲戶口制度讓農民無法在城市中享受基本公共服務。圖為北京街景。（圖／美聯社／達志影像）
美國之音進一步指出，中國將戶籍制度分成「農業戶口」和「非農業戶口」兩大類，與戶籍掛鉤的個人權利就涵蓋了就業、教育、社會保障、計劃生育等20多項。這不僅讓農民在城市中無權享受基本的公共服務，健康、生存發展也受到了極大的限制。而在戶口的限制之下，農民工必須將子女送回鄉就學。戶口制度對於中國經濟發展相當有利，更保證了基於低工資的『中國製造』模式，確保中國有持續的低成本勞動力供應，進而造就了中國的世界出口國地位。

羅谷向《美國之音》表示，他看見了人道主義危機，近億農村兒童在缺失父母的環境下長大，長期與父母分離，再加上教育程度不高，更難以跨越階級藩籬，被迫複製父母二等公民的命運。

羅谷在《低端中國》的序言中寫道「中國想要世界相信這樣一個迷思：中國的發展和專制制度將成各國榜樣，甚至取代西方。但是本書將證明，為什麼這是虛假的。相反，中國的經濟發展會嚴重放緩，讓許多中國人失望，並且可能引起社會動盪。」

▲中國國家主席習近平在2月宣布全面脫貧，但中國仍有農工在底層痛苦掙扎。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平在2月宣布全面脫貧，但中國仍有農工在底層痛苦掙扎。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
 

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