農民痛苦難翻身　《低端中國》揭習近平「全面脫貧」真相

中國國家主席習近平在2月時宣布,中國農村近億人口已經實現脫貧,但遭到外界質疑真實性。一名長年生活在中國的彭博資深記者羅谷(Dexter Roberts)近期更出版了《低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機》(The Myth of Chinese Capitalism: The Worker, the Factory, and the Future),揭露中國農工在底層的苦難與掙扎,指出中國內陸嚴重的社會不公和發展不足,很可能為中共政權埋下危機種子。





羅谷在書中披露,中國農工們不但沒有享受到中國近30年來的經濟騰飛的福利,反而成為了棋子與犧牲品。他們面臨了嚴重的社會不平等、政府以及企業無止盡的剝削。農工們不但會因為戶籍是農業戶口而受到歧視,還得經歷家庭分離的痛苦。





《低端中國》書中就以人口不到1000 人的中國貴州省炳花村為中心展開敘述,這個以「布依族」為主的村莊,因為經濟落後和就業萎縮,年輕人大多背井離鄉,到沿海地區打工。





其中一名主人公莫路波13歲輟學,隻身一人坐火車到寧波,沒想到一下車就被流氓搶去身上所有財物。而他的表親莫梅荃唸書只唸到15歲,卻是全村教育程度最好的孩子之一,卻因為家鄉沒有工作崗位,只能前往東莞的電子廠打工,賺取一個小時一元人民幣的微薄工資。





根據《美國之音》報導,截至2020年底,像莫氏家族年輕人這樣的農民工卻高達2.856億,佔了中國總人口5分之一,而農村人口佔了中國人口的一半。但是中國的特殊戶口制度,讓這些農民工淪為國家的二等公民。





▲戶口制度讓農民無法在城市中享受基本公共服務。圖為北京街景。(圖/美聯社/達志影像)

羅谷向《美國之音》表示,他看見了人道主義危機,近億農村兒童在缺失父母的環境下長大,長期與父母分離,再加上教育程度不高,更難以跨越階級藩籬,被迫複製父母二等公民的命運。





羅谷在《低端中國》的序言中寫道「中國想要世界相信這樣一個迷思:中國的發展和專制制度將成各國榜樣,甚至取代西方。但是本書將證明,為什麼這是虛假的。相反,中國的經濟發展會嚴重放緩,讓許多中國人失望,並且可能引起社會動盪。」