王麗雅「腹肌」漁港走秀　安妮運動強想挑戰《全明星》

▲安妮騎重機出場。（圖／伊林娛樂提供）
▲安妮騎重機出場，運動好的她想挑戰看看運動實境節目。（圖／伊林娛樂提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-08 22:25:15

俄羅斯藝人安妮與名模王麗雅今（8日）出席富基漁港舉辦的2021北海岸時尚藝術季，安妮與王麗雅平時都熱愛運動，積極健身，其中安妮早晚各花2小時運動，體力相當不錯，她聽聞最近熱門的運動實境節目《全明星運動會》有諸多運動項目，表示若有第三季，也會想挑戰看看。

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來自海參威的安妮，首次來到富基漁港，就如同回到自己的家鄉，她現場乘坐重機出場，展現帥氣氣勢，不過她坦言內心小緊張，因為連摩托車都沒坐過。安妮兩年前為了拍寫真，嚴格控制飲食和運動，身材到現在都維持的非常好，她表示一天會運動四小時，最近想去學騎馬，有機會也想試試看運動實境類的節目挑戰看看。

▲王麗雅熱愛大自然。（圖／伊林娛樂提供）
▲王麗雅熱愛大自然。（圖／伊林娛樂提供）
談起運動，一旁的王麗雅也不輸安妮，熱愛大自然的她最喜歡戶外走秀，除了健身外，平時飲食也有獨特吃法，她從營養師學到將食物分成4等分的飲食法，表示：「我把餐盤食物分成4份，2份蔬菜、1份蛋白質、1份五穀糙米，進食的順序從蛋白質開始，接著蔬菜，最後五穀糙米，這樣的飲食順序血糖會比較穩定。」近年來她還取得瑜伽老師及體適能教練資格，最近則要去上頌缽課程，體驗聲音療癒。

▲王麗雅擁有結實的身材。（圖／伊林娛樂提供）
▲王麗雅擁有結實的身材。（圖／伊林娛樂提供）
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