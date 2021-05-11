安全再強化─新年式Suzuki SX4微試駕

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基本上原廠稱小改款的新年式SX4，其實沒有太多的改變，內、外設計與動力系統都維持原樣，所以最大的改變就是新增了ACC主動式車距巡航系統與RBS雷達感知煞車輔助兩項目前主流的主動安全配備，其中目前消費者最在乎的ACC主動式車距巡航系統，對於長里程駕駛能起到很好的輔助效果，系統會以毫米波主動偵測前方車輛距離並自動調節車速，降低長途駕駛疲憊。
而RBS雷達感知煞車輔助，其實就是一般大家所熟知的前方碰撞警示煞車輔助系統，同樣是以毫米波主動偵測前方車輛距離，當車距過近時適時提醒駕駛，必要時主動輔助煞車，避免意外發生或降低碰撞傷害。再搭配上原有的ESP®電子穩定系統、HHC斜坡起步輔助系統與7具SRS輔助氣囊等主被動安全配備，讓整體安全更為完善。
動力部分，仍然是搭載1.4升的BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，具備140ps最大馬力與22.4kgm最大扭力，該具動力系統也同樣應用在Vitara車系上，搭配六速手自排變速系統，動能相當充沛，驅動僅1190kg的車重，跑起來算是相當輕盈，而且Suzuki一向偏歐系的底盤設計，操控起來既有日本車的輕鬆感，又兼具歐系車的紮實，在操控上有一定水準的表現；至於油耗數據上，原廠公布的平均油耗為16.8km/L，也與當前的CUV與中型車款相去不遠。
其實以一般一款車的產品週期來看，連同前次中期改款，在2013就已經問世的本世代SX4，已進入產品週期的末端，在CUV當道的年代，SX4反倒是目前市場上極少數的轎旅車款，主要結合掀背車與MPV的特色，在傳統掀背車基礎下拉高車高，以及融入MPV的空間規劃概念，讓他4300mm的車長內，創造出比傳統中型房車與掀背車更充裕的車室空間，空間更是完勝當前流行的中小型CUV，行李廂也有430L至875L之容積表現，開闊地車內空間，讓駕駛的視野開闊度也更好，駕馭起來壓力相對較小，如果不跟流行，又有空間需求，SX4反而是個不錯的選擇。
只是，其89萬的建議售價，以當前主流中型車普遍的價格設定來看，算是比較高的，即便有一定的產品特色，畢竟已有些年歲，加了ACC與RBS後，與主流新車相比其實也不算頂尖，讓他的市場競爭力有點堪憂；至於會不會有下一代SX4？Suzuki應該還是會考量整體市場變化才做決定，目前原廠也未有太多訊息，現行的SX4也只能繼續披掛上陣了。
| Suzuki SX4
| 長寬高(mm)
| 4300/1785/1580
| 軸距(mm)
| 2600
| 車重(kg)
| 1190
| 引擎型式
| DOHC 16V L4 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1373
| 最大馬力(hp/rpm)
| 140/5500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 22.4/1500~4000
| 變速系統
| 六速手自排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 215/55R17
| 售價(萬元)
| 89.0