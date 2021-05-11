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安全再強化─新年式Suzuki SX4微試駕

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-11 13:55:20

大家都知道近15年所謂的「跨界」車非常流行，什麼車都〝跨〞一下就感覺很潮，各式各樣的跨法也就不多贅述，而這次試駕的新年式Suzuki SX4，最初也是在這樣的潮流下誕生的，而這回新年式的升級重點，則是新增了幾項主動安全配備，以利跟上當前安全所需。

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基本上原廠稱小改款的新年式SX4，其實沒有太多的改變，內、外設計與動力系統都維持原樣，所以最大的改變就是新增了ACC主動式車距巡航系統與RBS雷達感知煞車輔助兩項目前主流的主動安全配備，其中目前消費者最在乎的ACC主動式車距巡航系統，對於長里程駕駛能起到很好的輔助效果，系統會以毫米波主動偵測前方車輛距離並自動調節車速，降低長途駕駛疲憊。

新年式SX4最大的改變就是新增了ACC主動式車距巡航系統與RBS雷達感知煞車輔助兩項目前主流的主動安全配備。
新年式SX4最大的改變就是新增了ACC主動式車距巡航系統與RBS雷達感知煞車輔助兩項目前主流的主動安全配備。
而RBS雷達感知煞車輔助，其實就是一般大家所熟知的前方碰撞警示煞車輔助系統，同樣是以毫米波主動偵測前方車輛距離，當車距過近時適時提醒駕駛，必要時主動輔助煞車，避免意外發生或降低碰撞傷害。再搭配上原有的ESP®電子穩定系統、HHC斜坡起步輔助系統與7具SRS輔助氣囊等主被動安全配備，讓整體安全更為完善。

動力部分，仍然是搭載1.4升的BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎。
動力部分，仍然是搭載1.4升的BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎。
動力部分，仍然是搭載1.4升的BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，具備140ps最大馬力與22.4kgm最大扭力，該具動力系統也同樣應用在Vitara車系上，搭配六速手自排變速系統，動能相當充沛，驅動僅1190kg的車重，跑起來算是相當輕盈，而且Suzuki一向偏歐系的底盤設計，操控起來既有日本車的輕鬆感，又兼具歐系車的紮實，在操控上有一定水準的表現；至於油耗數據上，原廠公布的平均油耗為16.8km/L，也與當前的CUV與中型車款相去不遠。

SX4開起來十分輕鬆且紮實。
SX4開起來十分輕鬆且紮實。
SX4在車格上算是曾經也很流行的高頂化掀背車，也可視為轎旅車。
SX4在車格上算是曾經也很流行的高頂化掀背車，也可視為轎旅車。
其實以一般一款車的產品週期來看，連同前次中期改款，在2013就已經問世的本世代SX4，已進入產品週期的末端，在CUV當道的年代，SX4反倒是目前市場上極少數的轎旅車款，主要結合掀背車與MPV的特色，在傳統掀背車基礎下拉高車高，以及融入MPV的空間規劃概念，讓他4300mm的車長內，創造出比傳統中型房車與掀背車更充裕的車室空間，空間更是完勝當前流行的中小型CUV，行李廂也有430L至875L之容積表現，開闊地車內空間，讓駕駛的視野開闊度也更好，駕馭起來壓力相對較小，如果不跟流行，又有空間需求，SX4反而是個不錯的選擇。

空間算是SX4的特色之一。
空間算是SX4的特色之一。
行李廂容積可在430L至875L間透過後座椅背翻倒功能調整，並具有行李廂下層空間。
行李廂容積可在430L至875L間透過後座椅背翻倒功能調整，並具有行李廂下層空間。
SX4車內視野相當開闊明亮，讓駕駛者在駕駛時的視覺壓力較小。
SX4車內視野相當開闊明亮，讓駕駛者在駕駛時的視覺壓力較小。
只是，其89萬的建議售價，以當前主流中型車普遍的價格設定來看，算是比較高的，即便有一定的產品特色，畢竟已有些年歲，加了ACC與RBS後，與主流新車相比其實也不算頂尖，讓他的市場競爭力有點堪憂；至於會不會有下一代SX4？Suzuki應該還是會考量整體市場變化才做決定，目前原廠也未有太多訊息，現行的SX4也只能繼續披掛上陣了。

Suzuki SX4
長寬高(mm)

 4300/1785/1580
軸距(mm)

 2600
車重(kg)

 1190
引擎型式

 DOHC 16V L4 渦輪增壓汽油
排氣量(c.c.)

 1373
最大馬力(hp/rpm)

 140/5500
最大扭力(kgm/rpm)

 22.4/1500~4000
變速系統

 六速手自排
傳動型式

 前置前驅
前懸吊

 麥花臣
後懸吊

 扭力樑
輪胎尺寸

 215/55R17
售價(萬元)

 89.0
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