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你有多硬？勃起硬度也分等級！醫：硬度不足恐增心肌梗塞風險！

你有多硬？勃起硬度也分等級！醫：硬度不足恐增心肌梗塞風險！
你有多硬？勃起硬度也分等級！醫：硬度不足恐增心肌梗塞風險！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-05-12 13:00:58

勃起的硬度不只攸關男人的面子及感情和「性福」，也跟身體健康息息相關。而勃起的硬度也有等級之分，低於水平之下，應特別警惕是否有心血管疾病等問題。

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勃起硬度分４級，１、２級留意心血管疾病！

北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘指出，根據醫學研究顯示，勃起硬度等級（EHS，Erection Hardness Score）可分成4級。從硬到軟排序，第四級如同小黃瓜一般，裡外都是硬的；第三級如帶皮香蕉，相較沒有小黃瓜那麼硬，但還是有一定程度的硬度；第二級如去皮香蕉，比前者更軟些；第一級則如最軟的蒟蒻。

醫師表示，第四級可謂男人的最佳狀態，第三級帶皮香蕉是一般男性應有的硬度，剝皮香蕉則有陽痿的傾向，蒟蒻則為陽痿，後兩者皆得留意原因以及心血管疾病的風險。

勃起硬度與心血管相關，不足恐增心肌梗塞風險！

心因性影響硬度，也和人格特質有關。

程威銘醫師表示，勃起硬度不夠、陽痿主要可分成心因性及器質性兩種，心因性也就是多與心理因素有關，例如壓力、環境等影響。發生時機往往來得突然且年輕，時好時壞，也會隨著年紀每下愈況。值得注意的是，心因性也和人格特質息息相關，患者多較為敏感、容易緊張，因此醫師也提醒，需改善的不單只有勃起的硬度，也需思考如何面對人生處事的課題。

器質性致硬度不足，恐增心肌梗塞風險！

器質性的陽痿，主要與血管、神經、荷爾蒙等相關，特別最直接影響也最常見的就是心血管疾病。程威銘醫師解釋，心血管與陰莖血管粗細相當，心血管若有阻塞問題，症狀往往並不明顯，症狀出現時往往已經出大事了，肉眼可見最明顯的症狀就反映在陰莖的硬度。因此有勃起功能障礙者，出現心肌梗塞等心血管疾病風險，也會比一般人還要來得高，為一種警訊。提醒50~60歲有陽痿情況者要更要留意，特別是有糖尿病、3高等慢性疾病者。

受傷意外傷害到神經系統，或是糖尿病引起的神經相關病變，也可能影響勃起的硬度。而隨年齡老化、更年期、環境荷爾蒙等影響所導致的男性荷爾蒙不足也是常見原因。

勃起硬度攸關健康，硬度不足應從根本改善！

程威銘醫師表示，勃起的硬度和身體健康有很大的關聯，提醒民眾若有勃起功能障礙情況，應盡早前往作相關檢查，找出背後的原因，別視而不見，或是單針對勃起功能進行改善。

平時建議維持良好的飲食及運動習慣，醫師特別推薦飲食可多以地中海飲食為主，有非常多的研究顯示其有助心血管保養。而性行為一般而言也可算是一種「有氧運動」，因此平時若保持有氧運動習慣，自然有助上場時保持良好狀態，且也有利於心血管、有助硬度提升。重量訓練則能增加男性荷爾蒙，建議有氧運動和重量訓練交替進行，更有助增強硬度。

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