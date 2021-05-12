▲ MINI 推古典黃銅復刻車型 Frozen Brass Edition 157 萬元限量發售

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MINI Frozen Brass Edition 以帶有時光發酵韻味同時又散發鮮明當代氣息的黃銅元素，打造頭燈外框、Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈外框、水箱護罩外框、引擎蓋賽車飾條、車門與尾門把手、MINI Logo、以及車側醒目的英國旗式樣飾條。座艙空間升級奢華的 MINI Yours 跑車式真皮方向盤、MINI Yours 內裝飾板 Fibre Alloy Illuminated、Cross Punch 真皮內裝。全新限量 MINI Frozen Brass Edition 五門掀背建議售價 157 萬元起，即日起進駐MINI全台展示中心，入主再享專屬交車禮－MINI復刻音箱鑰匙座。
經典設計與質感配色
有別於一般擁有鍍鉻門把設計的 MINI 掀背車型，MINI Frozen Brass Edition 前後座車門把手以和車側英國旗飾條一致的銅色元素打造，輔以黑色高光澤處理環窗腰線、17 吋Cosmos Spoke 黑色輪圈，為車側視覺提供高度協調性與出眾質感。
MINI Frozen Brass Edition 的頭尾燈外框、水箱護罩外框、尾門把手及最具代表性的 MINI Logo 同樣以銅色呈現，車頭亦以銅色引擎蓋賽車飾條勾勒出 MINI 的賽道精神，黃銅設計元素從車頭、車側延伸至車尾。
MINI Frozen Brass Edition 擁有四種車色選擇，無論是深邃的 Midnight Black、經典 Pepper White、代表英國賽車血統的 British Racing Green IV，還是隨著陽光變換多層次藍黑色調的 MINI Yours Enigmatic Black，皆能與黃銅元素激盪出多樣風格變化。
細膩講究的座艙空間
MINI Frozen Brass Edition 細膩的座艙空間配置 Cross Punch真皮內裝座椅，結合觸感柔軟的 MINI Yours 跑車式真皮方向盤，以帶有霧銀色光澤的 MINI Yours 內裝飾板 Fibre Alloy Illuminated 打造前方儀表台。
創新的智慧科技更為 MINI Frozen Brass Edition 帶來便捷的駕馭體驗，標準配備 MINI 整合式數位儀錶，簡約且充滿現代感的設計，清晰呈現多項行車資訊；MINI Visual Boost 6.5 吋觸控螢幕與原廠中文導航系統提供便利的路況資訊；無線 Apple CarPlay 整合系統於 MINI Visual Boost 啟動時便能即刻連結。
全新限量 MINI Frozen Brass Edition 五門掀背建議售價 157 萬元起，凡入主 MINI Frozen Brass Edition 即享專屬紀念交車禮〈MINI復刻音箱鑰匙座〉。