尚騰汽車斥資 6 億 全新台南保時捷中心舉行動土典禮
2020 年初尚騰汽車集團與台灣保時捷簽屬合作意向書，成為台南地區授權經銷商，開啟集團在南台灣豪華車市的經銷佈局。今年初尚騰汽車集團率先在台南市南紡購物中心二館，投資 7,500 萬元闢建全新「台南保時捷都會概念店」，積極建立在地經銷網絡及售後服務能量，而 5/12 更隆重舉行「全新台南保時捷中心」動土典禮；現場邀請到重要貴賓，包括：台灣保時捷總裁傅孟哲（Mathias Busse）、台灣保時捷通路發展處長吳海峯（Ralph Uhlmann）、台南市市長黃偉哲、台南市議長郭信良、松暉營造股份有限公司董事長邱政賢、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、義美食品董事長高志尚以及尚騰汽車集團執行長吳睿弘等貴賓親臨參與。
2GameSome - 有車賞
2021-05-12 22:25:01
這座台南府城的頂級豪華汽車建築新標竿預計將於 2022 年第二季正式落成啟用。
Porsche Platz 將融合創新與在地化特色全新台南保時捷中心座落於台南市北區北安路一段與育德路交叉口的精華地段上，佔地總面積逾 1,600 坪，完整涵蓋了新車銷售展示區、維修保養服務區與原廠認證中古車部門等設施規劃，外觀與內部陳設除了採用保時捷原廠的品牌 CI 規範及最新的 Destination Porsche 創新設計理念之外，也將融入台南府城獨有的人文特色與風貌，打造最新的保時捷品牌設計元素。
為了高規格款待每一位蒞臨的貴賓，全新台南保時捷中心也將導入最新型態的 Porsche Platz 專屬客休區。此外展示中心內部透過模組化空間的調整機制，最多可展示 12 台保時捷新世代車款，消費者可以在寬敞舒適的環境裡欣賞保時捷精湛的跑車造車工藝，其他如原廠認證中古車展示區、Porsche Exclusive Manufaktur 個人化選用配備及精品展示區等也都列入整體規畫之中。至於最重要的服務廠同樣採用原廠規範的頂級維修設備與機具，每天最多可提供 24 台以上的保修能量，以原廠最高等級的服務品質為大台南地區的保時捷尊榮車主們服務。
台積電廠房營造廠「松暉營造」操刀此次負責台南保時捷中心建造的「松暉營造」則是台南在地頂尖甲級營造商，成立至今已有 38 年之久，主要提供專業醫療院所、上市櫃公司科技廠房等大型建築土木工程服務，客戶涵蓋海內外。
迎接保時捷純電時代來臨 尚騰汽車積極超前部署充電設備
為了迎接保時捷品牌的純電時代來臨，尚騰汽車集團同樣已經超前部署做好周全準備，全新台南保時捷中心也將同步導入 Porsche Turbo Charging 直流電 DC 快充站，並將採用目前台灣保時捷規範中最高功率的直流電充電設備。