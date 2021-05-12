▲ 尚騰汽車斥資 6 億 全新台南保時捷中心舉行動土典禮

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(由左至右) 台南市議會 沈震東 議員、松暉營造 邱政賢 董事長、台南市議會 陳怡珍 議員、立法委員 林俊憲 委員、台南市議會 郭信良 議長、宏佳騰機車 鍾杰霖 董事長 、台南市 黃偉哲 市長、義美食品 高志尚 董事長、台灣保時捷 Mathias Busse傅孟哲 總裁、台灣保時捷 通路發展處 Ralph Uhlmann吳海峯 處長、台灣保時捷 銷售處 Grace Chung鍾明潓 處長、稻社 蕭詠如 建築師、尚騰汽車集團 吳睿弘 執行長。

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Porsche Platz 將融合創新與在地化特色





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台積電廠房營造廠「松暉營造」操刀





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迎接保時捷純電時代來臨 尚騰汽車積極超前部署充電設備





為了迎接保時捷品牌的純電時代來臨，尚騰汽車集團同樣已經超前部署做好周全準備，全新台南保時捷中心也將同步導入 Porsche Turbo Charging 直流電 DC 快充站，並將採用目前台灣保時捷規範中最高功率的直流電充電設備。



