▲ 以「精緻」應戰，Audi Q5 力抗對手的關鍵就在這

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了對應市場趨勢，Audi 於小改款 Q5 在台發表之際，也宣告旗下休旅大軍「Q」家族的新成立，尺碼小如 Q2 帶來了小改款車型，還有新世代 Q3、Q7，以及全新 Q8 車系，加上此次試車主角小改款的 Q5，提供了充足的休旅選擇陣容，雖然相較於雙 B 由小至大多達七款的陣容還是稍嫌客氣，但至少讓買家在走進 Audi 展間想要挑選一輛休旅車，從年輕到家庭七人座，都有對應的選擇。相信 Q 家族的到位，讓先前一度「沒有車賣」的 Audi 品牌終於子彈充足，足以對應未來的市場廝殺。
但以自身審美觀評論，小改款的 Q5 相較於 Q2、Q3 或是 Q8 而言，都有著過於「客氣」的設計語彙，雖然在水箱罩、頭尾燈造型、前後保桿等處盡可能的導入新世代語彙，頭燈增加 Matrix LED 高科技加持，尾燈的OLED 科技甚至會在其他車輛過於接近時以不同燈型警示，也可以在選擇 Dynamic 模式時變化不同照明燈型，但整體而言的新鮮度、前衛感仍較為「斯文」，在當前消費者接受口味越來越「重鹹」之際，小改款 Q5 能獲得多少青睞眼光，讓人較為質疑。
當然，若你不是個標準的「外貌協會」，不會從品牌或外觀造型直接決定喜歡與否，而是個想要實際試駕、實際摸過車輛後才抉擇的「老司機」，那小改款 Q5 在駕馭或乘坐過程的高分表現，就很有機會在此環節與上述強勁對手一較高下。
在此次於南台灣墾丁的試駕過程中，小改款 Q5 讓人印象深刻的不是那熟悉的2.0TFSI 此具渦輪增壓直列四缸汽油引擎，雖然 265hp/37.8kgm動力輸出結合 7 速 S Tronic 雙離合器自手排的動力反應還是讓人相當快意，輕快飽滿又易於掌握的動力曲線，「斯文以上，性能未滿」的反應，應該可以滿足多數人對於動力的要求。讓人更具記憶點的，是整體駕駛過程中的「精緻度」，第一個讓人對其精緻度感到滿意的點，是此動力系統所導入的 12V 輕油電動力，透過此電池的小幅加持，在引擎怠速熄火時的作動間，讓人不易察覺引擎的震動，更讓人可以大方的開啟 Start/Stop 系統享受其節能特色，相比自家六缸引擎採用的 48V 不算遜色，沒有讓人「矮一截」的感受。
再來，是整體的行路質感，以前輪驅動設定為主的 quattro 四輪驅動系統，聰明的系統反應，會盡量在循跡性、抓地力與油耗經濟性等訴求中取得平衡，面對中高速的彎道，車身的穩定回饋讓人可以一次次的挑戰過彎車速極限，結合易於掌控的油門與煞車反應，人車一體的自然感，或許難以於型錄數據上發現，但只要實際操駕，那種順暢與泰然自若的駕馭感受，相信是其最大魅力。
不僅如此，更精緻的懸吊作動、更棒的隔音制震能力，都是讓小改款 Q5 有著與對手一較高下，甚至取得領先的細微處，不過這一點若你是以品牌論英雄的話，你很有可能在尚未體驗到 Q5 優點前，就已先把它剔除在購車清單中。
座艙內的格局，承襲先前的設計與鋪陳，不過針對部分的細節規格提升，但雖然是細節，但卻是讓人相當有感的進化，如儀表板內更新呈現方式的 12.3 吋全數位虛擬座艙、中控台上解析度更佳的 10.1 吋觸控螢幕、無線Apple CarPlay 系統、具備前後滑移功能與椅背角度調整的後座椅，標準乘坐時具備 520 公升後廂兩側也有後座椅背快速傾倒拉桿。雖然這些配備相較於 Audi 當前受到矚目的 e-tron 電動車而言，不算是讓人耳目一新的高科技，但對於家庭使用而言，更是讓人倍感便利與窩心的設計。
最後，則是家庭用車也必須重視的安全配備。小改款 Q5 換上 Audi 新世代駕駛輔助系統，其中作動時速高達240km/h 的 ACC、車道維持系統等皆配備，基本上可以達到Level 2 半自動駕駛等級，在整體的做動反應也屬迅速與細膩，與其他品牌的差異不甚明顯，若你是追求最新科技的買家，在小改款 Q5 的身上，也找不太到可以挑惕的缺點。
整體而言，透過此次的試駕過程，小改款 Q5 清楚的說明了此次以「精緻」為目標的進化重點，讓人對其252~285 萬的身價沒有任何的質疑，以車輛本身實力，絕對有資格與其他德系或日系對手一較高下的實力。當然，Audi Taiwan 也知道，在當前的市場風向中，Q5 可能還不到「喊水會結凍」的威風，但就像此次 Q5 的進化一樣，一小步一小步的革新，讓消費者看到 Audi品牌的進步。若你不想開著高度相通的制服車，又想買一輛豪華進口休旅車禮遇全家人，這一輛小改款的 Q5 表現，絕對值得你走進展間一探究竟。