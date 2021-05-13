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以「精緻」應戰，Audi Q5 力抗對手的關鍵就在這

以「精緻」應戰，Audi Q5 力抗對手的關鍵就在這
▲ 以「精緻」應戰，Audi Q5 力抗對手的關鍵就在這

2GameSome - 有車賞

2021-05-13 09:55:01

數據清楚說明，在進口中型休旅車的市場，長久以來都是 Lexus NX 與Mercedes-Benz GLC 「兩支獨秀」的現況，強如雙 B 其一的 BMW X3，也難以與其對抗。那全新小改款的 Audi Q5 如何於其中找到生存空間？不敢說扳倒強大對手，至少要在消費者購車前想到 Q5 這車的存在？這一次的小改款革新，其實相當重要。

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試駕車款為 Q5 45 TFSI quattro Edition One 車型，以 advanced 車型為基礎加上專屬套件，售價為新台幣 279 萬起。
試駕車款為 Q5 45 TFSI quattro Edition One 車型，以 advanced 車型為基礎加上專屬套件，售價為新台幣 279 萬起。
為了對應市場趨勢，Audi 於小改款 Q5 在台發表之際，也宣告旗下休旅大軍「Q」家族的新成立，尺碼小如 Q2 帶來了小改款車型，還有新世代 Q3、Q7，以及全新 Q8 車系，加上此次試車主角小改款的 Q5，提供了充足的休旅選擇陣容，雖然相較於雙 B 由小至大多達七款的陣容還是稍嫌客氣，但至少讓買家在走進 Audi 展間想要挑選一輛休旅車，從年輕到家庭七人座，都有對應的選擇。相信 Q 家族的到位，讓先前一度「沒有車賣」的 Audi 品牌終於子彈充足，足以對應未來的市場廝殺。

Audi 新世代休旅大軍 Q 家族正式成軍，提供消費者更多元選擇。
Audi 新世代休旅大軍 Q 家族正式成軍，提供消費者更多元選擇。
但以自身審美觀評論，小改款的 Q5 相較於 Q2、Q3 或是 Q8 而言，都有著過於「客氣」的設計語彙，雖然在水箱罩、頭尾燈造型、前後保桿等處盡可能的導入新世代語彙，頭燈增加 Matrix LED 高科技加持，尾燈的OLED 科技甚至會在其他車輛過於接近時以不同燈型警示，也可以在選擇 Dynamic 模式時變化不同照明燈型，但整體而言的新鮮度、前衛感仍較為「斯文」，在當前消費者接受口味越來越「重鹹」之際，小改款 Q5 能獲得多少青睞眼光，讓人較為質疑。

外觀配備以 advanced 專屬套件為基礎，整體更顯精緻與洗鍊質感。
外觀配備以 advanced 專屬套件為基礎，整體更顯精緻與洗鍊質感。
Edition One 車型升級 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組。
Edition One 車型升級 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組。
大面積的八角形水箱護罩成為車頭最搶眼的設計亮點。
大面積的八角形水箱護罩成為車頭最搶眼的設計亮點。
車側多層次的材質鋪陳，搭配 Edition One 車型專屬 19 輪圈，稍微增添運動氣息。
車側多層次的材質鋪陳，搭配 Edition One 車型專屬 19 輪圈，稍微增添運動氣息。
OLED 尾燈套件也是 Edition One 車型專屬。
OLED 尾燈套件也是 Edition One 車型專屬。
前後保桿下方皆有霧銀飾板。
前後保桿下方皆有霧銀飾板。
當然，若你不是個標準的「外貌協會」，不會從品牌或外觀造型直接決定喜歡與否，而是個想要實際試駕、實際摸過車輛後才抉擇的「老司機」，那小改款 Q5 在駕馭或乘坐過程的高分表現，就很有機會在此環節與上述強勁對手一較高下。

在此次於南台灣墾丁的試駕過程中，小改款 Q5 讓人印象深刻的不是那熟悉的2.0TFSI 此具渦輪增壓直列四缸汽油引擎，雖然  265hp/37.8kgm動力輸出結合 7 速 S Tronic 雙離合器自手排的動力反應還是讓人相當快意，輕快飽滿又易於掌握的動力曲線，「斯文以上，性能未滿」的反應，應該可以滿足多數人對於動力的要求。讓人更具記憶點的，是整體駕駛過程中的「精緻度」，第一個讓人對其精緻度感到滿意的點，是此動力系統所導入的 12V 輕油電動力，透過此電池的小幅加持，在引擎怠速熄火時的作動間，讓人不易察覺引擎的震動，更讓人可以大方的開啟 Start/Stop 系統享受其節能特色，相比自家六缸引擎採用的 48V 不算遜色，沒有讓人「矮一截」的感受。

小改款車型僅提供單一 45 TFSI 動力車型。
小改款車型僅提供單一 45 TFSI 動力車型。
2.0 升汽油渦輪增壓引擎加上 12V 輕型複合動力系統，可輸出 265hp / 5250 ~ 6500rpm 最大馬力與 37.8kgm / 1600 ~ 4500rpm 最大扭力。
2.0 升汽油渦輪增壓引擎加上 12V 輕型複合動力系統，可輸出 265hp / 5250 ~ 6500rpm 最大馬力與 37.8kgm / 1600 ~ 4500rpm 最大扭力。
「斯文以上，性能未滿」的反應，應該相當適合形容此次主角。
「斯文以上，性能未滿」的反應，應該相當適合形容此次主角。
Audi 可程式車身動態系統提供五種駕駛模式，可依照駕駛習慣與用車環境自行調整。
Audi 可程式車身動態系統提供五種駕駛模式，可依照駕駛習慣與用車環境自行調整。
其中個性化設定可以針對油門、轉向反應等細項調整。
其中個性化設定可以針對油門、轉向反應等細項調整。
再來，是整體的行路質感，以前輪驅動設定為主的 quattro 四輪驅動系統，聰明的系統反應，會盡量在循跡性、抓地力與油耗經濟性等訴求中取得平衡，面對中高速的彎道，車身的穩定回饋讓人可以一次次的挑戰過彎車速極限，結合易於掌控的油門與煞車反應，人車一體的自然感，或許難以於型錄數據上發現，但只要實際操駕，那種順暢與泰然自若的駕馭感受，相信是其最大魅力。

不僅如此，更精緻的懸吊作動、更棒的隔音制震能力，都是讓小改款 Q5 有著與對手一較高下，甚至取得領先的細微處，不過這一點若你是以品牌論英雄的話，你很有可能在尚未體驗到 Q5 優點前，就已先把它剔除在購車清單中。

NVH 部分的進化，是個人認為此次 Q5 小改款最大的價值。
NVH 部分的進化，是個人認為此次 Q5 小改款最大的價值。
座艙內的格局，承襲先前的設計與鋪陳，不過針對部分的細節規格提升，但雖然是細節，但卻是讓人相當有感的進化，如儀表板內更新呈現方式的 12.3 吋全數位虛擬座艙、中控台上解析度更佳的 10.1 吋觸控螢幕、無線Apple CarPlay 系統、具備前後滑移功能與椅背角度調整的後座椅，標準乘坐時具備 520 公升後廂兩側也有後座椅背快速傾倒拉桿。雖然這些配備相較於 Audi 當前受到矚目的 e-tron 電動車而言，不算是讓人耳目一新的高科技，但對於家庭使用而言，更是讓人倍感便利與窩心的設計。

座艙內主要針對細節配備的升級。
座艙內主要針對細節配備的升級。
全數位虛擬座艙配備 12.3 吋數位儀表板。
全數位虛擬座艙配備 12.3 吋數位儀表板。
配備三輻式真皮多功能方向盤與換檔撥片。
配備三輻式真皮多功能方向盤與換檔撥片。
儀表板提供更多樣的模式選擇。
儀表板提供更多樣的模式選擇。
Audi 智慧型手機介面附 Apple CarPlay 無線連接功能。
Audi 智慧型手機介面附 Apple CarPlay 無線連接功能。
以金屬飾板突顯 Audi 最為人稱道的科技氛圍。
以金屬飾板突顯 Audi 最為人稱道的科技氛圍。
日照感應式三區獨立恆溫空調為車系標配。
日照感應式三區獨立恆溫空調為車系標配。
手機無線充電座同樣為車系標配。
手機無線充電座同樣為車系標配。
雙前座皆配備電掉調整與四向電動腰靠功能，駕駛座並有記憶功能。
雙前座皆配備電掉調整與四向電動腰靠功能，駕駛座並有記憶功能。
後座具備前後滑移、椅背角度調整等功能。
後座具備前後滑移、椅背角度調整等功能。
三區獨立恆溫空調讓後座可以享有更舒適的乘坐環境。
三區獨立恆溫空調讓後座可以享有更舒適的乘坐環境。
標準乘坐時具備 520 公升。
標準乘坐時具備 520 公升。
後廂兩側有後座椅背快速傾倒拉桿。
後廂兩側有後座椅背快速傾倒拉桿。
後座椅背傾倒後，最大置物容積可達 1520 公升。
後座椅背傾倒後，最大置物容積可達 1520 公升。
全景式電動玻璃天窗從 advanced 車型以上為標配。
全景式電動玻璃天窗從 advanced 車型以上為標配。
最後，則是家庭用車也必須重視的安全配備。小改款 Q5 換上 Audi 新世代駕駛輔助系統，其中作動時速高達240km/h 的  ACC、車道維持系統等皆配備，基本上可以達到Level 2 半自動駕駛等級，在整體的做動反應也屬迅速與細膩，與其他品牌的差異不甚明顯，若你是追求最新科技的買家，在小改款 Q5 的身上，也找不太到可以挑惕的缺點。

公路行車輔助套件、都會行車輔助套件、智慧停車輔助套件等皆為標準配備。
公路行車輔助套件、都會行車輔助套件、智慧停車輔助套件等皆為標準配備。
整體而言，透過此次的試駕過程，小改款 Q5 清楚的說明了此次以「精緻」為目標的進化重點，讓人對其252~285 萬的身價沒有任何的質疑，以車輛本身實力，絕對有資格與其他德系或日系對手一較高下的實力。當然，Audi Taiwan 也知道，在當前的市場風向中，Q5 可能還不到「喊水會結凍」的威風，但就像此次 Q5 的進化一樣，一小步一小步的革新，讓消費者看到  Audi品牌的進步。若你不想開著高度相通的制服車，又想買一輛豪華進口休旅車禮遇全家人，這一輛小改款的 Q5 表現，絕對值得你走進展間一探究竟。

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