純電時代來臨前，大排量動力的最後救贖─Jaguar F-Type P450 R-Dynamic試駕

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F-Type自2013年問世以來，到2019年所進行的本次改款工程，應該會是Jaguar在品牌轉型前，F-Type的最後一次改款了，在此之前，我們也曾試過入門的P300 R-Dynamic車型，而這回的改款明顯的改變就是將原本的直立四角形改為了平置刀刃細長樣式，搭配J Blade LED日行燈，並且加大了氣壩與進氣口的面積，並在水箱護罩邊緣的鍍鉻飾框則是增加了下緣的F-TYPE字樣，車尾部分則是換上新設計的LED尾燈與後保桿，另外還修改上引擎蓋賽熱口樣式，以及於前葉子鈑上的通風口飾蓋也加了捷豹圖騰，至於P300 R-Dynamic與P450 R-Dynamic兩者在外觀上最明顯的差異就是，P300 R-Dynamic是採中置單出排氣尾管設計，P450 R-Dynamic則是採左右各二的四出排氣尾管，P300 R-Dynamic標準配置19吋胎圈組，P450 R-Dynamic則是配20吋胎圈組。而本次試駕車還選配了黑色套件，所有車上的車型徽飾與空力套件都採黑色烤漆處理。
至於車內的改變部分，最主要是導入12.3 吋高解析度的互動式數位儀錶板與更新了方向盤的樣式，其餘則大致維持原設計，同時將全景玻璃天窗列為標準配備，以利增加車內的視覺開闊度，而在P450 R-Dynamic車型上，座椅部分進一步升級更奢華溫莎皮革高性能跑車座椅，並具有6向電動調整功能，無論是包覆性與質感都有所提升。
前文提到，在動力系統轉型趨勢下，大排氣量引擎已逐漸被淘汰，就連不少超跑品牌也開始著手執行Downsize與電氣化計畫，F-Type P450 R-Dynamic可說是目前台灣市場中，極少數仍搭載大排氣量V8引擎的跑車，而其搭載之5.0升V8機械增壓引擎，其實自F-Type問世以來，就已經都有配置該動力系統的車款，差別在於，這回F-Type改款，為對應當前的相關法規，略為調降了動力數值，自過去動輒超過500ps之最大馬力，調至450ps，最大扭力為580Nm，並搭配上重新精進調校的Quickshift 8速手自排變速箱。
然而，即使帳面上的動力數據有所調降，但整體的駕駛感受卻更為平衡，過去超過500ps的動力，雖然狂暴，但有時突如其來的大動力，若是經驗不足，反而顯得有些太過凶猛，反倒是本次試駕的F-Type P450 R-Dynamic，相對容易掌握，協調性也因此更為均衡，在搭配主動式電子懸吊系統下，保有一貫的韌度，不會像部分高性能車那樣開起來硬梆梆，仍具備GT跑車的舒適度。
而有趣的是，就當所謂本格派車迷，怨嘆當前新世代高性能車越來越仰賴電子系統，營造出不同的車輛動態特性與穩定性，越來越缺乏純粹機械的駕馭感時，世代相對資深的F-Type反倒變成這波動力系統與電子系統大量運用的轉換期中，尋求大排氣量澎湃感與接近傳統駕駛手感的絕佳救贖，達5000c.c.的排氣量，加上機械增壓加持，即便動力數據調降，但那種線性飽滿的動力推進感，真的是在現在的新車上很難感受到的，不會犀利到感受不到車輛會饋的純粹動態反應，再加上一點點獨有的脾氣，開起來遠比現今的許多電子車來得有層次，所謂駕駛樂趣本該如此。
F-Type自上市以來，在車格與各項設定上嚴格說起來其實並沒有完全相近的對手，隨著Jaguar Land Rover再次在台成立分公司後，針對旗下全車系價格都進行了大幅度的調整，其中身為旗艦跑車，調整幅度可說是最大的，本次試駕的F-Type P450 R-Dynamic建議售價為486萬起，相較過去與目前500萬左右的高性能車市場，其反而是相對實惠的選擇，隨著F-Type漸漸步入產品終期，別以為你還有太多機會可以買到如此設定的跑車，歲月如梭，若你對傳統大排氣量動力跑車還有迷戀，在F-Type P450 R-Dynamic確定還有販售的這些日子，趕緊入手吧。
| Jaguar F-Type P450 R-Dynamic 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4470/1923/1311
| 軸距(mm)
| 2622
| 車重(kg)
| 1660
| 引擎型式
| V8機械增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 5000
| 最大馬力(ps/rpm)
| 450/6000
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 580/5000
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 後輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 雙A臂
| 輪胎尺寸
| 前：255/35R20；後：295/30R20
| 0~100km/h加速〈秒〉
| 4.6
| 極速〈km/h〉
| 285〈電子限速〉
| 售價
| 486萬元