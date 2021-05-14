▲ 瀟灑人生，交給 VW T6.1 California Ocean

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這種說走就走、四海為家的生活哲學，在福斯商旅字典中譯為 #Vanlife。一部廂型車，竟能搞定四人的生活起居，對嚮往自由的人來說，確實充滿吸引力。尤其，在邁向自由的旅途中，若能有個堅實的依靠，玩起來又能格外放心。關於這一點，從台北市到礁溪山區的路途中，California Ocean 從沒令人失望。
前往露營區的路線，可分為國道五號、市區、林道三大部分。在車潮眾多的國五上，California Ocean 透過全速域 ACC、車道維持等輔助系統，使我們即便是在低速行進的雪隧中，也還能維持出遊的好心情。這天的最終站當然是露營區，不過在這之前，既然來到礁溪，是該先泡個溫泉。T6.1 世代的 California Ocean 標配無線 Apple CarPlay 功能，連接過程也算直接好懂；於是就沿著導航找到一間湯屋，除了泡湯退去生活的壓力，也順便先為當晚洗一場澡。
離開礁溪市區，從成排是甕窯雞的礁溪路七段拐進一條小巷，不停地往山上爬，眼前的路線除了變得狹窄，路況也變得原始。前往露營區前的最後一哩路，盡是未鋪裝的林道，此時 4MOTION 全時四輪系統又給人多一份安心，眼看一些前驅車款打滑的同時，我似乎只要專心握好方向盤就好。當然，2.0 升渦輪增壓柴油引擎出力達 199 匹馬力及 45.9 公斤米，爬起坡來也不算費勁。此車甚至配備後軸差速器鎖定，不過當天路況還派不上用場。California 甚至配備 DCC 主動式底盤控制系統，提供 15 段懸吊阻尼硬度可調整；一路開下來，發現高速巡航時適合調整舒適端，市區與山路時，則適合運動端，可以降低暈車可能。
抵達目的地「跑馬古道露營區」時已是黃昏，迅速做起過夜準備。T6.1 California 系列提供售價 229.8 萬的 Beach 以及 318.8 萬的 Ocean。後者較前者多了電動升降車頂帳、置物櫃、雙瓦斯爐、水槽、冰箱、木紋地板等配備，可說是「兩房兩廳」格局的縮影。
車外頂棚架好，藏身在側滑門內的桌板以及尾門內的兩張椅都就定位後，車外廳不到五分鐘就成形了；進入車內，展開流理檯上的桌板後，將兩張前座旋轉 180 度，車內廳也迅速呈現。就寢時，電動升起車頂帳後，睡兩名成人不是問題，此外，將後座向前移，椅背倒平還可再睡兩人；坐椅有些重量，需要多用點力氣移動，但抓到訣竅後也不會太困難。
California Ocean 在前擋風玻璃上方設有觸控螢幕，其中可控制車內照明、車頂帳、冰箱、充電、駐車暖氣、鬧鐘等功能，也提供 Camping Mode 露營模式，可以在不傷害電池的前提下，使用車內外照明系統。
當天晚上氣溫不過 23 度，天空能見度也非常好，車外廳當然是首選。當晚的景致，就變成蘭陽平原夜景與北斗七星，嘴裡再嗑著隔壁露營客分享的現烤牛排。
露營總是會不知不覺地早起，尤其是身處在「上舖」的車頂帳內，或許是因為與大自然的隔閡趨近於零，清晨 5 點的蟲鳴鳥伴隨著太平洋上的日出，可說是讓 Ocean 的鬧鐘功能顯得多餘。露營對於許多人而言，最麻煩的莫過於搭帳與拆帳，Ocean 一旦用上手，這些過程都可以在 15 分鐘內解決。善後的清洗作業，除了流理檯上的水龍頭，還可以使用藏身於置物櫃中的蓮蓬頭。
短短兩天一夜的行程，除了令人佩服這種露營車讓出遊變得多簡單，也有點佩服福斯能把一台廂型車的空間發揮到如此淋漓盡致。近幾年台灣吹起戶外風，身邊不少人都往山上去、往海裡走，T6.1 California 系列也算來得是時候。兩三百萬的售價不算親民，但如果你有這個消費能力，也嚮往說走就走、四海為家的 #Vanlife，你絕對有千百萬個理由擁有加州號。