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瀟灑人生，交給 VW T6.1 California Ocean

瀟灑人生，交給 VW T6.1 California Ocean
▲ 瀟灑人生，交給 VW T6.1 California Ocean

2GameSome - 有車賞

2021-05-14 08:55:01

說走就走的旅行，總是有種吸引人的灑脫；福斯商旅「加州號」的出現，更給人四海皆能為家的可靠感。一趟從台北到宜蘭跑馬古道露營區的短旅程，又令我更為 California Ocean 著迷。

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福斯商旅 T6.1 California Ocean 售價 318.8 萬元。
福斯商旅 T6.1 California Ocean 售價 318.8 萬元。
這種說走就走、四海為家的生活哲學，在福斯商旅字典中譯為 #Vanlife。一部廂型車，竟能搞定四人的生活起居，對嚮往自由的人來說，確實充滿吸引力。尤其，在邁向自由的旅途中，若能有個堅實的依靠，玩起來又能格外放心。關於這一點，從台北市到礁溪山區的路途中，California Ocean 從沒令人失望。

前往露營區的路線，可分為國道五號、市區、林道三大部分。在車潮眾多的國五上，California Ocean 透過全速域 ACC、車道維持等輔助系統，使我們即便是在低速行進的雪隧中，也還能維持出遊的好心情。這天的最終站當然是露營區，不過在這之前，既然來到礁溪，是該先泡個溫泉。T6.1 世代的 California Ocean 標配無線 Apple CarPlay 功能，連接過程也算直接好懂；於是就沿著導航找到一間湯屋，除了泡湯退去生活的壓力，也順便先為當晚洗一場澡。

California Ocean 配備全速域 ACC、車道維持等輔助系統。
California Ocean 配備全速域 ACC、車道維持等輔助系統。
T6.1 California Ocean 配備三區恆溫空調，前座區域有兩處 USB Type-C 插槽與 1 處 12V 插槽。
T6.1 California Ocean 配備三區恆溫空調，前座區域有兩處 USB Type-C 插槽與 1 處 12V 插槽。
Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機支援無線 Apple CarPlay。
Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機支援無線 Apple CarPlay。
離開礁溪市區，從成排是甕窯雞的礁溪路七段拐進一條小巷，不停地往山上爬，眼前的路線除了變得狹窄，路況也變得原始。前往露營區前的最後一哩路，盡是未鋪裝的林道，此時 4MOTION 全時四輪系統又給人多一份安心，眼看一些前驅車款打滑的同時，我似乎只要專心握好方向盤就好。當然，2.0 升渦輪增壓柴油引擎出力達 199 匹馬力及 45.9 公斤米，爬起坡來也不算費勁。此車甚至配備後軸差速器鎖定，不過當天路況還派不上用場。California 甚至配備 DCC 主動式底盤控制系統，提供 15 段懸吊阻尼硬度可調整；一路開下來，發現高速巡航時適合調整舒適端，市區與山路時，則適合運動端，可以降低暈車可能。

California Ocean 擁有 4MOTION 全時四輪系統。
California Ocean 擁有 4MOTION 全時四輪系統。
提供五種駕駛模式。
提供五種駕駛模式。
DCC 主動式底盤控制系統提供 15 段懸吊阻尼硬度可調整。
DCC 主動式底盤控制系統提供 15 段懸吊阻尼硬度可調整。
配備後軸差速器鎖定。
配備後軸差速器鎖定。
抵達目的地「跑馬古道露營區」時已是黃昏，迅速做起過夜準備。T6.1 California 系列提供售價 229.8 萬的 Beach 以及 318.8 萬的 Ocean。後者較前者多了電動升降車頂帳、置物櫃、雙瓦斯爐、水槽、冰箱、木紋地板等配備，可說是「兩房兩廳」格局的縮影。

California Ocean 車頂帳為電動升降。
California Ocean 車頂帳為電動升降。
California Ocean 較 Beach 左側多出置物櫃。
California Ocean 較 Beach 左側多出置物櫃。
California Ocean 擁有兩個瓦斯爐與水槽。
California Ocean 擁有兩個瓦斯爐與水槽。
冰箱也是 Ocean 配備。
冰箱也是 Ocean 配備。
車外頂棚架好，藏身在側滑門內的桌板以及尾門內的兩張椅都就定位後，車外廳不到五分鐘就成形了；進入車內，展開流理檯上的桌板後，將兩張前座旋轉 180 度，車內廳也迅速呈現。就寢時，電動升起車頂帳後，睡兩名成人不是問題，此外，將後座向前移，椅背倒平還可再睡兩人；坐椅有些重量，需要多用點力氣移動，但抓到訣竅後也不會太困難。

車外頂棚架好，藏身在側滑門內的桌板以及尾門內的兩張椅都就定位後，車外廳不到五分鐘就成形了。
車外頂棚架好，藏身在側滑門內的桌板以及尾門內的兩張椅都就定位後，車外廳不到五分鐘就成形了。
展開流理檯上的桌板後，將兩張前座旋轉 180 度，車內廳迅速呈現。
展開流理檯上的桌板後，將兩張前座旋轉 180 度，車內廳迅速呈現。
下舖空間窗戶皆提供遮陽簾。
下舖空間窗戶皆提供遮陽簾。
床墊角度可調。
床墊角度可調。
上舖提供照明，也可睡兩名成人。
上舖提供照明，也可睡兩名成人。
上舖不需要時，中央隔板可以往上推，創造挑高格局。
上舖不需要時，中央隔板可以往上推，創造挑高格局。
California Ocean 在前擋風玻璃上方設有觸控螢幕，其中可控制車內照明、車頂帳、冰箱、充電、駐車暖氣、鬧鐘等功能，也提供 Camping Mode 露營模式，可以在不傷害電池的前提下，使用車內外照明系統。

前擋風玻璃上方設有觸控螢幕，其中可控制車內照明、車頂帳、冰箱、充電、駐車暖氣、鬧鐘等功能，也提供 Camping Mode 露營模式。
前擋風玻璃上方設有觸控螢幕，其中可控制車內照明、車頂帳、冰箱、充電、駐車暖氣、鬧鐘等功能，也提供 Camping Mode 露營模式。
California Ocean 標配 Active Info Display 全邏輯數位化儀表板。
California Ocean 標配 Active Info Display 全邏輯數位化儀表板。
當天晚上氣溫不過 23 度，天空能見度也非常好，車外廳當然是首選。當晚的景致，就變成蘭陽平原夜景與北斗七星，嘴裡再嗑著隔壁露營客分享的現烤牛排。

當晚有北斗七星相伴。
當晚有北斗七星相伴。
露營區夜景好，可眺望蘭陽平原。
露營區夜景好，可眺望蘭陽平原。
露營總是會不知不覺地早起，尤其是身處在「上舖」的車頂帳內，或許是因為與大自然的隔閡趨近於零，清晨 5 點的蟲鳴鳥伴隨著太平洋上的日出，可說是讓 Ocean 的鬧鐘功能顯得多餘。露營對於許多人而言，最麻煩的莫過於搭帳與拆帳，Ocean 一旦用上手，這些過程都可以在 15 分鐘內解決。善後的清洗作業，除了流理檯上的水龍頭，還可以使用藏身於置物櫃中的蓮蓬頭。

即使鋪平床墊，下方依然有不錯的收納空間。
即使鋪平床墊，下方依然有不錯的收納空間。
California Ocean 車內提供充裕收納空間。
California Ocean 車內提供充裕收納空間。
蓮蓬頭藏身於置物櫃底板下。
蓮蓬頭藏身於置物櫃底板下。
車身右後方有加水孔與露營電池充電孔。
車身右後方有加水孔與露營電池充電孔。
流理檯側面提供 USB Type-A 插槽、12V 插槽與燈光控制。
流理檯側面提供 USB Type-A 插槽、12V 插槽與燈光控制。
短短兩天一夜的行程，除了令人佩服這種露營車讓出遊變得多簡單，也有點佩服福斯能把一台廂型車的空間發揮到如此淋漓盡致。近幾年台灣吹起戶外風，身邊不少人都往山上去、往海裡走，T6.1 California 系列也算來得是時候。兩三百萬的售價不算親民，但如果你有這個消費能力，也嚮往說走就走、四海為家的 #Vanlife，你絕對有千百萬個理由擁有加州號。

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