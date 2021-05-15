特企／循環經濟特展「迴家」　新光三越A9館盛大展出

一向以「循環經濟」自豪的台電公司，今年辦理環境月系列活動，其中循環經濟「迴家」特展自5月13日起至30日在北市新光三越A9館展出。展覽首日由台電董事長楊偉甫、台北市副市長彭振聲等重要人士到場開幕；台電近年致力於「循環經濟」的運用，引領內部各事業部落實環境永續的作為，運用多元形式並透過巧思將退役材料重新再打造出新的產品使用價值，給予退役材料新的生命。楊偉甫表示，特展的目的，主要是打破原本大家認為的材料用途，透過設計師的巧手，賦予出一個新的生命，這也是「迴家」特展要帶給大家的新的思維，歡迎關心永續與設計的朋友們把握機會來看展。





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負責主要策展的社會設計平台品牌總監呂承慧表示，台電其實做了很多事情，包含生態保育、環境友善等，但在循環經濟上的作為更加聚焦，台電不僅提供了我們平常的用電，更有台電文創將循環經濟更落實到自己的家中，所以才思考出「迴家」這個主題；納入退役材料融入在特展中，再結合知識的整理，所以「知識含量高」以及「深入企業文化」是這次特展中最大的挑戰。





特展中有廢棄物再利用製作而成的器皿，也有使用退役材料製作而成的家具及擺飾，其中一位設計師吳泓瑞以「鐵件重生」的概念，設計出綠色植栽培養架，使用台電退役輕鋼橫擔為主架構，主要思考來源只為配合一顆六角螺絲釘為主軸，重新打造出C形鋼，讓鐵架之間不必靠焊接就可以連接起來，成為盆栽培養架，而令人更為驚豔的是吳泓瑞再用退役電纜皮將2顆絕緣礙子連接成為盆栽，可以種植綠色植物，既環保又美觀。更值得一提的是，運用退役材料所製作出來的價值，遠遠超過眾多人的想像。





台電公司環境保護處長劉源隆指出，以往台電在循環經濟的努力較著墨在煤灰、脫硫石膏的「資源回收再利用」，現在要開始擴大到「海事工程」，台電希望在今年可以獲得支持。另外，台電未來將會透過回收家具、燈具，經過修理重新能夠使用，用「以租代買」的方式加入循環經濟的一環。





「迴家」特展主要訴求為「循環經濟」不只是廢棄物再利用、環境保護等議題及落實·，而是整體產業經濟不斷的升級或檢視，透過特展整理出的資訊，讓民眾可以輕鬆的攝取增加知識。





