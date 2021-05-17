鄭容和翻唱億萬神曲 發行中文版《10000 Hours》寵台粉
南韓樂團CNBLUE隊長鄭容和，近期以SOLO歌手之姿回歸樂壇，並正式進軍華語歌壇，新EP《和.唱 STAY IN TOUCH》挑戰全中文演唱，並翻唱經典歌曲，獻上葛萊美獎美國雙人組合Dan+Shay的《10,000 HOURS（國際中文版）》，藉歌曲傳遞更多溫暖訊息。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-17 19:35:29
鄭容和先前為了歌迷的願望，在個人IG上翻唱Dan+Shay的億萬神曲《10,000 HOURS》，結果被大批網友分享，他也獲得原唱的留言「Sounds amazing」。鄭容和因此獲得《10,000 HOURS》全球首次中文歌詞翻唱的權利，也促成首張華語EP《和.唱 STAY IN TOUCH》的開端。
《10,000 HOURS（國際中文版）》的中文歌詞由孫燕姿、周興哲、潤娥、EXO等御用的吳易緯所創作，鄭容和也在編曲上費盡心思，最後挑選不插電版本作為詮釋，這不只是他自己擅長的類型，也讓歌曲回到最簡單、直接的溫暖感受，確實傳達「單純只想陪伴在你身邊」的溫暖心意。
鄭容和首張華語EP《和.唱 STAY IN TOUCH》一共收錄四首華語歌曲，合作陣容跨越國際，包括全球百大DJ R3HAB、林俊傑、Dan+Shay等人，作品將於6月22日發行。此外，《10,000 HOURS（國際中文版）》於5月20日全球同步數位上架。