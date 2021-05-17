▲ Mazda 落實防疫工作 回廠建議線上預約

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

全體工作人員全日配戴口罩、定時進行體溫量測、酒精消毒，並採取自主健康管理及分組值勤，服務廠人員進行人流管理，降低染疫風險。 全國展示據點、服務廠環境（含客休區）使用後即時消毒。試乘車同時進行多次消毒作業，確保消費者賞車及車輛保養／維修過程之健康安全無虞。 全國展示據點進行來客量管理，每組商談客戶間隔一部車之距離（約4.5公尺）。 全國展示據點及客休室，即日起禁止飲食。 配合客戶需求，推動到府／到點賞車、預約牽送車保養與交車作業。 試乘車／返修車／保養車／新車交付客戶前，將再次消毒，以完善回應客戶之安心與信賴託付。

Mazda 全面落實防疫措施，提供民眾安心的賞車及保養體驗，進入展示間及服務廠客休室敬請全程配戴口罩，配合執行實聯制、體溫測量及酒精消毒，同時建議車主如需返廠進行保養維修，可先於 Mazda 官方網站（https://www.mazda.com.tw）或「My MAZDA」App 線上預約回廠服務。



