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Mazda 落實防疫工作 回廠建議線上預約

Mazda 落實防疫工作 回廠建議線上預約
▲ Mazda 落實防疫工作 回廠建議線上預約

2GameSome - 有車賞

2021-05-17 20:55:00



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因應近日新冠肺炎疫情升溫，台灣馬自達依據衛生福利部疾病管制署頒布之相關衛生防護指引，與全國經銷商共同落實各項防疫準備工作如下：

  1. 全體工作人員全日配戴口罩、定時進行體溫量測、酒精消毒，並採取自主健康管理及分組值勤，服務廠人員進行人流管理，降低染疫風險。
  2. 全國展示據點、服務廠環境（含客休區）使用後即時消毒。試乘車同時進行多次消毒作業，確保消費者賞車及車輛保養／維修過程之健康安全無虞。
  3. 全國展示據點進行來客量管理，每組商談客戶間隔一部車之距離（約4.5公尺）。
  4. 全國展示據點及客休室，即日起禁止飲食。
  5. 配合客戶需求，推動到府／到點賞車、預約牽送車保養與交車作業。
  6. 試乘車／返修車／保養車／新車交付客戶前，將再次消毒，以完善回應客戶之安心與信賴託付。

Mazda 全面落實防疫措施，提供民眾安心的賞車及保養體驗，進入展示間及服務廠客休室敬請全程配戴口罩，配合執行實聯制、體溫測量及酒精消毒，同時建議車主如需返廠進行保養維修，可先於 Mazda 官方網站（https://www.mazda.com.tw）或「My MAZDA」App 線上預約回廠服務。

歡迎造訪追蹤以下網站：

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國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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不會，不會太慢
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周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
98.11%1.89%
2021-05-17-2021-05-19

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.46%2.54%
2021-05-14-2021-05-17
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