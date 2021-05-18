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因應WRC賽事油電動力新規則，Hyundai i20 N賽車積極備戰中!

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-18 09:25:20

近幾年油電混合動力與純電科技逐漸成為汽車業的要角，因此許多賽事也將調整規則將混合動力選項納入其中，如同2022年的WRC賽事將首度納入混合動力於新規則中，使得許多參賽車廠無不積極在多個國家進行新系統的測試工作。

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WRC世界拉力錦標賽向來是許多車廠展現實力的重要戰場，而運用在賽車上的先進技術往往是未來市售車配備的測試前哨站，因此車迷不僅能觀賞到車隊與車隊之間的相互較量，也能第一時間了解這些新科技對提升性能上發揮多少影響，自FIA宣布將於2022年WRC賽事將採用混合動力的新規則後，各家車廠無不積極對新系統進行測試作業，長期征戰WRC賽事的Hyundai近期也公布了i20 N賽車積極備戰的畫面，為了因應這項新規則，Hyundai早已在歐洲多個國家進行各項路況與氣候模擬，藉以瞭解新的動力系統在不同路況下會有什麼樣的反應與狀況。

Hyundai Motorsport車隊經理Andrew Adamo說到：「搭載新系統的賽車開上路確實面臨到一些挑戰，為了新規則所開發的賽車目前仍有許多部分需要調整與改進，不過團隊在工作表現上相當出色，希望能趕在開幕戰前將賽車整備至最佳狀態」。2022年WRC賽車將配置1.6升四缸渦輪增壓引擎，並搭載統規的電動馬達，直到2025年才會開放各車隊改良研發油電系統，賽事規則上在某些特定路段可允許開啟電動馬達作為額外輔助動力，同時部分城市路段也將使用純電模式行駛，究竟新規則會不會替賽事帶來更多看頭我們就拭目以待吧!

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