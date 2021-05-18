除了旅行/休旅車，你還有BMW 630i Gran Turismo M Sport更好的選擇

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現今休旅車之所以廣受歡迎，除了較高的車高可以應付略為崎嶇地形，豐富的置物機能變化、空間運用與駕駛視野及更運動/戶外外型設計，都是消費者選擇休旅車主要因素，然而另一派空間機能買家會選擇旅行車，然而除了上述兩款其實還有一款獨特車型可選，那就是BMW 630i Gran Turismo M Sport。
為何會說630i Gran Turismo M Sport會是另一選擇，630i Gran Turismo M Sport擁有結合旅行車、休旅車與斜背跑車的外型，在滿街休旅車與房車中肯定與眾不同，不過對於休旅車族群來說空間機能是主要購買因素之一。這部分630i Gran Turismo M Sport搭載與7系列短軸相同底盤，因此有著5,091mmx1,902mmx1,538mm車身尺碼，在此尺碼下也營造出大器風範，不僅如此比房車略高的車身高度也提供較不同的視野，而車室相對也有稍高的乘坐感受，3,070mm軸距更創造寬敞舒適的環境。至於置物機能變化，4/2/4分離式座椅設定帶來600～1,800公升行李廂容積，此水準表現老實說足以應付多數家庭買家需求。
綜觀市場車種630i Gran Turismo M Sport雖不是主流車型，但在配備部分卻給足滿滿主流規格，除雙12.3吋數位儀表與中控螢幕構成虛擬座艙不說，亦有無線Android Auto/Apple CarPlay、無線充電、iPhone手機數位鑰匙、harman/kardon、口語化語音聲控等便利科技配備。而座艙部分630i Gran Turismo M Sport座椅採用棕色Nappa真皮菱格紋包覆及Fine-wood梣木紋平台飾板，不僅符合車價與品牌應有格局，同時也營造出看齊7系列質感氛圍。
小改630i Gran Turismo M Sport於動力系統也是滿滿誠意，所搭載的2.0升渦輪引擎就已有著258hp/40.8kgm動力輸出，而小改車型則導入48V輕油電系統，於全油門可額外提供11匹馬力，在此動力推動下搭配八速手自排變速系統，讓機能性十足的630i Gran Turismo M Sport也能跑出6.5秒百公里加速表現。
逞凶鬥狠並非是630i Gran Turismo M Sport主要訴求與拿手項目，但這並不表示溫文儒雅，帳面數據雖非性能規格，但神奇的是當你坐上車踩下油門，所併發出的能量會讓你誤以為是輛性能車，無論輕踩或深柢都能感受一股暢快且飽滿的能量蓄勢待發。而腳下懸吊也同樣不是運動取向，但這無妨因為在創造舒適乘坐之餘，其懸吊仍能有本事支撐車輛抑制側傾，另外加上BMW擅長的操控調校設定，讓超過五米車長的630i Gran Turismo M Sport在彎中也有著靈活身手。
BMW 630i Gran Turismo M Sport結合轎車與斜背身形，同時又有著旅行車與休旅車特性與機能，而高質感座艙氛圍與大型房車尺碼空間，種種設定於市場獨樹一格，如果你想要來點與眾不同，630i Gran Turismo M Sport無疑是最佳人選。