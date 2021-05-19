【試駕】在我心中Audi A5 Sportback 40 TFSI S Line是同級最美

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相較於以往個人較偏愛新世代Audi的外觀設計，除了全新車型小改版本也受惠採用相同語彙，A5 Sportback雖然只是微整型動刀，但原本線條在修飾後變得更筆挺銳利，Sportback運動氣息也因而愈發鮮明，另外在矩陣式LED頭燈與動態方向燈點綴下，整體有種煥然一新視覺感受。
除了喜愛新世代直來直往銳利風格，個人其實更鍾意座艙格局，雖然新世代車型有著絢麗高科技氛圍，但原本所配置的12.3吋數位儀表與中控螢幕就已非常實用，小改更換上10.1吋螢幕與最新MMI系統讓操作與功能更加便利豐富，且舊有格局規劃與飾板材質運用也較符合個人對質感的要求。當然在科技層面也有三區恆溫、無線Apple Carplay、ACC主動式定速巡航、主動式車道維持、塞車輔助等實用便利配備。
在流線斜背充滿運動氣息身形下，Audi也替A5 Sportback 40 TFSI準備頗為實用的性能動力，2.0升渦輪引擎能繳出204hp最大馬力與32.6kgm扭力峰值，另外亦有導入12V輕油電系統，雖無法給予額外動力輔助，但能於時速55km/h～160km/h之間讓引擎以熄火狀態滑行帶來更節能的表現。
雖然A5 Sportback 40 TFSI並非性能取向車型，但能量輸出反應自踩下油門後就沒讓人失望，隨傳隨到的動力充分展現轎跑車應有的運動本格，1,450rpm即湧現的扭力峰值在掌握控制出彎加速節奏也更顯得心應手。除此之外腳下所搭載的運動化懸吊，不僅能將所經坑洞過濾轉換成舒適回饋，同時也能在彎中給予駕駛信心穩定的支撐性，即使沒有quattro四輪驅動系統還是能讓人充分體驗到樂趣。
斜背轎跑身形和四門設定讓A5 Sportback有著讓人很難不愛上它的外貌，內裝雖非新穎設計，但相對更具質感且同時也提供數位儀表與最新MMI系統，加上完善公路行車輔助套件和充足動力與穩定操控，說A5 Sportback於該級距最美似乎也不為過。