  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市四大市場防疫　議員要求市府盡快擬定SOP

▲台中果菜市場(圖／江肇國提供2021.5.19)
▲台中果菜市場(圖／江肇國提供2021.5.19)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-19 15:00:00

台北第一果菜市場驚傳有人確診，今早北畜員工快篩也呈現陽性，造成內承銷人、員工人心惶惶，也擔心將影響民生物資需求的供應。對此，今(19)台中市民進黨議員江肇國表示，要求農業局要確實做好所屬管轄四大市場的防疫工作，並且要協助市場進行管制與環境消毒。農業局表示，將加強稽查，針對不願配合防疫措施的場內人員，經屢勸不聽者開罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江肇國指出，在台北果菜市場及台北畜產公司發生確診後，中央農委會也隨即召開應變會議，反觀台中卻還無動於衷。他呼籲，農業局除了加強消毒及要求戴口罩、量體溫外，也應盡快擬定SOP、兵推演練，切勿讓民生物資供應中斷。

江肇國表示，(17)日的財經業務質詢時，就詢問農業局對於所屬管轄豐原果菜市場、台中果菜市場、台中魚市場、台中肉品市場等四大市場的防疫情形與模擬確診後的因應作為。雖然，副局長曾帶隊前往視察，但四大市場目前的防疫措施只有戴口罩，竟然連酒精消毒及量體溫都沒如實做到；且現在的環境消毒僅由委外的公司來執行，就連詢問局長相關配套措施也一問三不知，可見農業局對四大市場的防疫管制太鬆懈。

江肇國也說，尤其市場的占地廣闊，人流出入進出快，拍賣也分秒必爭，且市場也只有承銷供應人的名冊，但每天來的卻不一定是名冊上的人，導致實聯制無法執行，這些都有可能造成防疫上的漏洞。繼昨日台北第一果菜市場傳出有人確診，以及今早台北畜產快篩呈現陽性的訊息後，農委會農糧署也隨即召開應變會議。台中市農業局至今還處於狀況外，一點警覺心都沒有，萬一四大市場也有一件確診案例，恐將影響台中市的民生物資供應情形。

江肇國要求，農業局除了配合中央的防疫措施及農糧署的指引外，現在最重要的是盡快縮小各市場的出入口，且務必實施戴口罩、量體溫等基本措施，並協調環保局來協助市場環境消毒，也要對此作好一定程度的兵推演練。

農業局表示，市府持續督促4大批發市場落實勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節等防疫措施，以海報、廣播、文宣等方式加強宣導，也請市場添購防疫設備，如消毒器、消毒水、酒精、手套、口罩等；並在近期無交易日或晚間進行全場消毒作業。市府將加強稽查，針對不願配合防疫措施的場內人員，經屢勸不聽者開罰。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80.65%19.35%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.48%11.52%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
94.96%5.04%
2021-05-17-2021-05-19
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀