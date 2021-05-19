中市四大市場防疫　議員要求市府盡快擬定SOP

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江肇國表示，(17)日的財經業務質詢時，就詢問農業局對於所屬管轄豐原果菜市場、台中果菜市場、台中魚市場、台中肉品市場等四大市場的防疫情形與模擬確診後的因應作為。雖然，副局長曾帶隊前往視察，但四大市場目前的防疫措施只有戴口罩，竟然連酒精消毒及量體溫都沒如實做到；且現在的環境消毒僅由委外的公司來執行，就連詢問局長相關配套措施也一問三不知，可見農業局對四大市場的防疫管制太鬆懈。
江肇國也說，尤其市場的占地廣闊，人流出入進出快，拍賣也分秒必爭，且市場也只有承銷供應人的名冊，但每天來的卻不一定是名冊上的人，導致實聯制無法執行，這些都有可能造成防疫上的漏洞。繼昨日台北第一果菜市場傳出有人確診，以及今早台北畜產快篩呈現陽性的訊息後，農委會農糧署也隨即召開應變會議。台中市農業局至今還處於狀況外，一點警覺心都沒有，萬一四大市場也有一件確診案例，恐將影響台中市的民生物資供應情形。
江肇國要求，農業局除了配合中央的防疫措施及農糧署的指引外，現在最重要的是盡快縮小各市場的出入口，且務必實施戴口罩、量體溫等基本措施，並協調環保局來協助市場環境消毒，也要對此作好一定程度的兵推演練。
農業局表示，市府持續督促4大批發市場落實勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節等防疫措施，以海報、廣播、文宣等方式加強宣導，也請市場添購防疫設備，如消毒器、消毒水、酒精、手套、口罩等；並在近期無交易日或晚間進行全場消毒作業。市府將加強稽查，針對不願配合防疫措施的場內人員，經屢勸不聽者開罰。