▲ 配備簡化，香味仍足！Ford Focus ST Wagon【SLS Edition】129.8 萬首批百台搶先開賣

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「

Home of Focus

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純正血統

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「

Sporty, Light, Station Wagon

」

SLS

極致性能象徵

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多元機能運用與先進科技配備搶攻

120

萬級距

Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 在標準 5 座模式下，即有約 694 公升的充足行李廂容積表現，後座亦貼心設計六四分離機制並配有雙面全尺寸抗污墊，透過行李廂後座快傾拉桿，可快速地將行李廂容積直接擴展至約 1,576 公升。





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Ford Focus ST Wagon–SLS Edition 配置 Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，其符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 的自動駕駛，整合包含：在 0-200km/h 內可作動的 iACC 智慧型定速巡航調節系統（Intelligent Adaptive Cruise Control）、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA 車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA 前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB 全速域輔助煞停系統（Auto Emergency Braking；附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR 道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等。





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