▲ 配備簡化，香味仍足！Ford Focus ST Wagon【SLS Edition】129.8 萬首批百台搶先開賣

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Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 帥氣修長的車身來到 4,667mm，搭配專屬「奪目之鐮型 LED 日行燈」，帶出更為醒目的辨識度與出色的照明效果。為彰顯「Home of Focus」，源自德國 Saarlouis 廠製造的純正德意志精神，Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 搭載「競技型 Performance Pack 套件」，包含：專屬 ST 銘牌標誌的霧黑水箱護罩、賽道級大型擾流尾翼、雙邊單出尾管、ST 專屬迎賓踏板與ST專屬車身銘版，展現動感 ST 家族特色；標配 Michelin 18 吋 Pilot Sport 4S 進階高性能跑胎及大型紅色卡鉗。內裝部分，Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 採用運動碳纖維紋路飾板搭配闇黑頂篷。ST 專屬賽道級 RECARO 運動跑車座椅提供出色的支撐性與包覆感受。而 ST 專屬平底運動化方向盤則於右側多功能按鍵附「S」鍵與「Mode」選擇模式鈕。
Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 搭載雙渦流渦輪增壓 2.3L EcoBoost®280 引擎，導入多項頂尖科技，在 6,000rpm 時可輸出 280ps 最大馬力，並在低轉速區間 3,000rpm 時即可爆發最大 42.3kg-m 峰值扭力。其更導入與 Ford GT 相同之偏時點火系統（Anti-lag system），使車輛在進彎減速降檔與鬆開油門的空窗期，可透過主動延長節氣門開啟時間，有效抑制渦輪遲滯發生，讓車輛持續擁有源源不絕的動力。同時，與 Ford Performance 專屬性能調校 7 速手自排變速箱搭配，造就 0-100km/h 加速 6.1 秒的亮眼佳績，安全極速達 250km/h。
Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 以 C2 高剛性底盤搭載 ST 專屬賽道級懸吊系統，在 Ford Performance 性能團隊兼顧實用性與駕馭樂趣的雙重追求下，針對避震器行程與結構進行全面性的調整，同時相較於 Ford Focus ST Wagon 更輕量達 50kg；此外，其搭載 eLSD 電子式限滑差速器，擁有比傳統機械 LSD 限滑差速器更快的反應，電子感應器亦能對應不同行駛模式進行設定，主動偵測轉向幅度與動力輸出，精準克服彎中內外輪速差異。
Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 搭載 EBB 電子式煞車增壓輔助系統，提供比傳統液壓式系統更快、更一致的制動效果，同時針對煞車系統規格進行強化，330mm 前碟盤搭配雙活塞卡鉗，後輪碟盤為 302mm，整體制動效果通過與 Ford GT 同等級之測試程序，抗衰退性能為前代 Focus ST 將近四倍的成長。
Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 亦具備動態行車模式切換系統，依照車主需求提供防滑（Slippery / Wet）、標準（Normal）、運動（Sport）與跑道（Track）四種駕駛模式，可主動調整包含：煞車、轉向、動力輸出、變速箱換檔狀態。
Ford Focus ST Wagon – SLS Edition 在標準 5 座模式下，即有約 694 公升的充足行李廂容積表現，後座亦貼心設計六四分離機制並配有雙面全尺寸抗污墊，透過行李廂後座快傾拉桿，可快速地將行李廂容積直接擴展至約 1,576 公升。
Ford Focus ST Wagon–SLS Edition 配置 Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，其符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 的自動駕駛，整合包含：在 0-200km/h 內可作動的 iACC 智慧型定速巡航調節系統（Intelligent Adaptive Cruise Control）、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA 車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA 前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB 全速域輔助煞停系統（Auto Emergency Braking；附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR 道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等。